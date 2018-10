Teneriffa: Zerklüftete Gebirge und fruchtbare Landschaften

Nur wenige Kilometer entfernt der Touristenplätze findet man immer wieder wunderschöne Fischerdörfer, in denen die Zeit stehengeblieben scheint, wie … in La Caleta oder in El Medano. Tipp: Fisch und Meeresfrüchte gibt es fangfrisch und fantastisch im Restaurant Los Abrigos Perla del Mar.