Babor Institut Stuttgart

Stuttgart ist der heimliche Star unter Deutschlands Großstädten. Porsche und Mercedes sind hier zu Hause und man kann ja im Schwabenland bekanntermaßen alles… außer Hochdeutsch. Jetzt ist erwiesen, dass Stuttgart auch Beauty kann – und zwar im Babor Institut in der Kronprinzstraße. In bester Citylage empfängt das stylische Beauty-Refugium alle, die Wert auf besondere Schönheitsmomente legen und etwas mehr von ihrer Pflege erwarten.

Das Experten-Team im Babor Institut von Raunak Mahdi stimmt jede Behandlung nach einer Hautanalyse individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse ab. Diese Liebe zum Detail spricht für die Fachkompetenz des neuen Beauty-Hotspots in der Nähe von Stuttgarts Top-Shoppingmeile, der Königstraße. Sie spiegelt sich auch im Interior-Design des modernen, rund 95 qm großen Kosmetikinstituts. Das klare Konzept setzt in den Regalen das Lieblingsprodukt in Szene. Im Empfangsbereich wartet nicht nur ein freundliches Lächeln auf jeden, der das Institut betritt, sondern auch das gesamte Produktportfolio von Deutschlands führender Profi-Kosmetikmarke Babor. Hier können Pflege-Highlights erkundet und getestet zu werden. Wer einen Termin für ein Treatment hat, betritt den hinteren Teil des Instituts. Die zwei Behandlungsräume, in denen Haut-Experten mit effektiven Facials verwöhnen, lassen die Großstadt draußen schnell vergessen. BeautyTech wie Microdermabrasion, Ultraschall und Needling locken Schönheits-Trendsetter an und überzeugen mit beeindruckenden Resultaten. Eine eigene Kabine ist Pedi- und Maniküre gewidmet. Und wer sichtlich erfrischt, strahlend und vielleicht auch einen Tick selbstbewusster das Institut nach einem Facial wieder verlässt, den mag das Gefühl beschleichen, gerade im Mercedes unter den Kosmetikinstituten gewesen zu sein.

Babor Institut

Raunak Mahdi

Kronprinzstraße 17

70173 Stuttgart

www.babor-institut-raunak.de