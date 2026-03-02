Im Boutiquehotel The Capra übernimmt die nächste Generation der Eigentümerfamilie operative Verantwortung: Phaedra Letrou tritt als Partnerships & Experiences Director ein, gleichzeitig wird Viktoria Schlegel neue Hotelmanagerin. Mit dieser personellen Neuausrichtung stellt sich das Haus strategisch neu auf und rückt ganzheitliches Wellbeing sowie kuratierte Retreat-Formate ins Zentrum seiner Positionierung.

Phaedra Letrou Phaedra Letrou verantwortet künftig internationale Partnerschaften, das Guest Experience Design sowie die Weiterentwicklung des Retreat- und Wellnessprogramms. Mit ihrem Hintergrund in Cognitive Science verfolgt sie einen interdisziplinären Ansatz, der mentale, emotionale und körperliche Aspekte verbindet. Gesundheit versteht sie nicht als Zusatzangebot, sondern als integralen Bestandteil der Identität des Hauses.

Viktoria Schlegel (Foto: andreasoltermann) Viktoria Schlegel bringt langjährige Erfahrung in der internationalen Luxushotellerie mit und steht für ein zeitgemäßes Verständnis von Gastlichkeit. Ihr Fokus liegt auf Empathie, persönlicher Nähe und einem Service, der Orientierung und Ruhe schafft.

Mit 38 Zimmern, der Lage auf 1.800 Metern Höhe und der autofreien Umgebung von Saas-Fee bietet The Capra ideale Voraussetzungen für Rückzug und Regeneration. Künftig sollen strukturierte Retreat-Programme mit bewusster Ernährung, Bewegung und nachhaltiger Integration in den Alltag das Profil als Boutique-Destination für einen echten Reset weiter schärfen. www.capra.ch