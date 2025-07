Anantara The Marker Dublin Hotel. In dem 5-Sterne-Haus am Grand Canal Square vereinen sich modernes Design, traditionelle irische Gastlichkeit und ein minimalistisches Spa zu legerem Luxus.

In den Docklands zeigt Dublin sein kosmopolitisches Gesicht. Eines der spektakulären Bauwerke, die man dort bestaunen kann, ist das Anantara The Marker. Das 5-Sterne-Hotel, 2013 im Zuge der Aufwertung des ehemaligen Hafenviertels eröffnet, beeindruckt nicht nur durch seine Lage zwischen dem River Liffey, dem Grand Canal und dem Bord Gáis Energy Theatre von Star-Architekt Daniel Libeskind. Sondern auch durch seine postmoderne Architektur mit ihrer schachbrettartigen Fassade. Tritt man durch die große Drehtür ein, empfängt einen ein weitgehend offenes Erdgeschoss mit Panoramafenstern, das Rezeption, Restaurant, Bar und Lounge unter einer Betondecke mit kristallinen Strukturen vereint. Die Ausstattung der 187 Zimmer und Suiten besticht durch geradliniges Mobiliar aus edlem Material in hellen Tönen, die vor den anthrazitfarbenen Wänden, violetten Teppichböden und dunkelblauen Samtvorhängen besonders strahlen. Ich fühle mich in meiner Suite wie in einer Höhle, die Behaglichkeit und Coolness zugleich ausstrahlt.

Die moderne Fassade des Anantara The Marker Dublin Hotel fügt sich harmonisch in die umgebende Architektur ein. Auch das Interieur des Hauses zeichnet sich durch coole, kosmopolitische Eleganz aus (Fotos: Anantara Hotels, Resorts & Spas)

Von Irland in die weite Welt

Das gilt auch für die Terrasse der Rooftop Bar, auf der man einen 360-Grad-Blick auf die Docklands bis hin zur Küste genießen kann. Gechillt in einem der Lounge-Möbel sitzend, schweift der Blick über die Stadt, während man an einem Sundowner nippt – etwa dem Signature Cocktail Celtic Sea. Neben Bianco Vermouth, Italicus und Fino Sherry enthält er Spirulina, Lavendel – und Method and Madness Gin, ein edles Destillat aus der Midleton Distillery in Cork, das Kenner für seine komplexen Aromen schätzen. Sie reichen von Zitronenmelisse über Ginsterblüten bis hin zu Zitrusnoten und Gewürzen. 16 pflanzliche Zutaten, die Irland mit der weiten Welt vereinen.

Ceviche, Lamm und Leidenschaft

Dieses Crossover, eine Remineszenz an die asiatische Herkunft der Hotelmarke Anantara, funktioniert auch im Forbes Street. Das Fine Dining-Restaurant des Anantara The Marker ist das Reich von Gareth Mullins, einem waschechten Dubliner, der seine Leidenschaft für irische Erzeugnisse auslebt und dafür die renommiertesten handwerklichen Betriebe des Landes heranzieht. Etwa John Stone, der das beste Weiderindfleisch der Insel zu feinstem Dry Aged Beef veredelt. Mir steht der Sinn jedoch nach Seafood, wenn ich in Küstennähe bin. Die Ceviche mit Meerforelle, Blutorange, Fenchel, Chili, Ingwer, Koriander und Yuzu ist ein Gedicht. Ganz zu schweigen vom Lammfilet aus Wicklow, zu dem ich trotz wohliger Sättigung leicht zu überreden bin. Es kommt deutlich traditioneller daher, aber nicht minder raffiniert – mit Erbsenpüree, Ackerbohnen, Spargel und Minzsoße. Der Rosé aus Montenegro, den mir Chef-Sommelier Maxim empfiehlt, rundet die kosmopolitische Fine Dining Experience wunderbar ab.

Wild Swimming Experience

Fehlt nur noch die Wellness Experience. Ich erlebe sie im stylischen Spa des The Marker Dublin. Entsprechend der Anantara-Philosophie vereinen sich hier westliche mit asiatischen Behandlungsmethoden, der Ansatz ist dabei ein ganzheitlicher und umfasst auch Rooftop Yoga oder Personal Training. Ich erhalte eine Ganzkörpermassage mit Öl von Elemental Herbology, einer nachhaltigen Naturkosmetikmarke aus England, die auf den fünf Elementen der Traditionellen Chinesischen Medizin aufbaut. Während Therapeutin Magdalena mich kraftvoll-dynamisch durchknetet, umschmeichelt mich der Duft von Lavendel, Ylang-Ylang und Damaszener Rose. Meine Sightseeing-geplagten Muskeln freuen sich, meine Nase auch. Später verrät mir Spa-Managerin Orjana Krota, dass sie darüber nachdenkt, ein Treatment mit irischem Twist einzuführen. Genau genommen gibt es das schon: die Wild Swimming Experience an der Küste vor Dublin, die Orjana über den Sommer anbietet. Doch selbst die Aussicht auf eine Sichtung von Robben und Delfinen kann mich nicht dafür begeistern, mich in die Fluten der irischen See zu stürzen. Im Anantara The Marker ist es auch cool. Und viel komfortabler.

SPA inside-Redakteurin Katja Kösztler (rechts) mit Spa-Managerin Orjana Krota (Foto: Anantara Hotels, Resorts & Spas)

Anantara Spa

Fünf Treatment-Räume, ein 23-Meter-Pool, Sauna, Dampfbad und Jacuzzi umfasst der Wellnessbereich des Hauses. Das Design ist minimalistisch, im Menü stehen Facials und Körperbehandlungen. Neben der englischen Naturkosmetikmarke Elemental Herbology arbeitet das Spa-Team mit Produkten von Seabody, einer irischen Marke aus Kerry, die Wirkstoffe aus Algen verwendet. Im Lauf des Jahres soll außerdem die britische Marke Elemis dazukommen.

Afternoon Tea: Poetry & Places

Ein besonderes Erlebnis im The Marker ist der Afternoon Tea. Hat man aus zehn Teesorten die passende gewählt, kommt als erster Gang eine Auswahl feinster Sandwiches, von Roastbeef über Maishähnchen und Lachs bis hin zu Frischkäse mit Gurke. Im zweiten Gang gibt es süße Leckereien und die obligatorischen Scones mit Clotted Cream. Alle Speisen feiern bestimmte Orte oder Landschaften Irlands. Zur kleinen Landeskunde gesellen sich Gedichte irischer Poeten, die thematisch zum jeweiligen Snack passen – und auf Wunsch ein Gläschen Champagner.

Anantara The Marker Dublin Hotel