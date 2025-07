hat den Posten des COO bei der Lanserhof Group übernommen. Damit ist er nun für die operative Gesamtleitung der Lanserhof Hospitality sowie die operative Führung des Lanserhof Sylt zuständig. Siegling kann auf eine lange Karriere in der Hotellerie zurückblicken. In den vergangenen zehn Jahren fungierte er als General Manager des Severin’s Resort & Spa auf Sylt und vorübergehend als Interims General Manager bei Nira Hotels and Resorts in Edinburgh (Großbritannien). Weitere Stationen seiner Laufbahn waren u. a. das Schlosshotel Lerbach, Althoff Hotel & Gourmet Collection, und St. James’s Hotel & Club in London tätig.