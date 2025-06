Grand Hotel Kaiserhof Victoria & Kissinger Sommer. Seit fast 40 Jahren zieht das Internationale Musikfestival Besucher aus ganz Deutschland und Europa an. Vom 20. Juni bis 20. Juli kann man das Musik-Event in der unterfränkischen Welterbestadt mit einem Besuch im Grand Hotel Kaiserhof Victoria bestens kombinieren.

Dass sich der Kissinger Sommer international einen ausgezeichneten Namen gemacht hat, das liegt zweifellos an seinem hochkarätigen musikalischen Angebot, aber auch an dem besonderen Ambiente der historischen Konzertsäle. Mit seinen vielfältigen Konzertprogrammen bietet das Internationale Musikfestival bereits im 39. Jahr Konzert-Erlebnisse ersten Ranges. In diesem Jahr ist Frankreich Gast des Festivals und lädt fünf Wochen lang zu einem Streifzug durch ein grandioses Musikpanorama ein: Von der Kleinkunst bis zur großen Konzertgala, von der Kammermusik bis zum Opernabend ist alles vertreten. „Non, je ne regrette rien“ (Nein, ich bereue nichts) lautet der Titel von Édith Piafs wohl bekanntestem Chanson. Er steht als Motto und Leitfaden über dem Programm des Kissinger Sommers 2025. Auch dieses Mal sind Weltklasseorchester und herausragende Künstlerinnen und Künstler hautnah zu erleben.

Eines von zahlreichen Highlights werden das Royal Philharmonic Orchestra aus London und Lina González-Granado sein, die ihr Programm dem amerikanischen Komponisten und Dirigenten John Williams widmen, prominent besetzt mit Violinvirtuosin Anne-Sophie Mutter. Sie wird unter anderem das ihr gewidmete 2. Violinkonzert spielen.

Musikalische Vielfalt

Die musikalische Vielfalt begeistert. Neben Orchesterkonzerten spielen auch Klaviermusik und ihre Interpreten eine herausragende Rolle. Doch auch Kammermusik, Chanson und Revue, Techno, Tanz und Jazz sowie Konzerte zum Mitmachen kommen stets bestens an.

Elegant wohnen im historischen Ambiente

Einst residierte der Hochadel aus aller Welt in diesem geschichtsträchtigen Haus. Wer heute die große Lobby betritt, bestaunt erst einmal das historische Interieur des von Grund auf renovierten Haupthauses. Wer hier residiert, befindet sich quasi mittendrin im „Kissinger Sommer“ und kann das internationale Musikfestival hautnah miterleben. Zahlreiche Künstler wohnen im Kaiserhof Victoria und so mancher Musiker, den man vielleicht noch abends virtuos am Klavier erlebt hat, sitzt morgens am Nebentisch beim Frühstück. Apropos Frühstück – das umfangreiche Buffet lässt keine Wünsche offen und im würdigen Kaisersaal oder im lichtdurchfluteten Wintergarten lässt es sich wunderbar genießen. Dass es in diesem Haus aber keinesfalls „steif“ zugeht, sondern man sich von der ersten Minute an herzlich willkommen fühlt, das liegt an dem sehr freundlichen Mitarbeiter-Team, das auch bei allen Fragen oder Reservierungen rund ums Festival jederzeit weiterhilft. Planen Sie auf jeden Fall auch einen Besuch im Elemente Spa ein. Als eines von vier Häusern bietet das Grand Hotel einen direkten Anschluss an die Bad Kissinger Solequellen. In einem kohlensauren Solebad beeinflusst der hohe Salzgehalt im Wasser positiv das Abwehr- und Immunsystem und wirkt zudem reinigend und harmonisierend. Doch auch professionelle Massagen sowie Körperpeelings- und Packungen kann man buchen. „Die Gesundheit unserer Gäste liegt uns seit jeher am Herzen, sind wir doch das Haus, in dem sich schon Kaiserin Sisi mit ihrem Gemahl die legendäre Kaiser-Kur gönnte“, erzählt Spa-Therapeutin Natalya. Seit 2021 ist Bad Kissingen eine der elf historischen und weltberühmten Kurstädte, die zum UNESCO-Welterbe „Great Spa Towns of Europe“ ernannt wurden. Bei einer geführten Wanderung oder – ganz neu – bei einer Fahrradtour kann man alle Aspekte des Welterbes kennenlernen.

Am Kurgarten

Die Lage ist nicht zu toppen. Vom Balkon aus schaut man in den Kurgarten und auf die Kurhaus-Promenade. Die elegante Ausstattung, das historische Ambiente und die feinen Speisen im ersten Haus am Platz setzen dem Besuch des Kissinger Sommers die Krone auf

Die Treatments im Elemente Spa spiegeln die Geschichte des Hauses wider

Was zeichnet das Elemente Spa des Grand Hotel Kaiserhof Victoria aus?

Bei verschiedenen Anwendungen ist die wohltuende Wirkung des Wassers spürbar. Dank direktem Anschluss an die Bad Kissinger Solequellen kann man die heilende Kraft der Natursole in acht Bädern erleben. Der hohe Salzgehalt im Wasser beeinflusst positiv das Abwehr- und Immunsystem. In der wohlig warmen Schwebeliege schwebt man quasi auf „Wolke 7“. Denn ist die Luft aus der Liege entwichen, dann fühlt man sich sanft eingehüllt vom warmen Wasser, bleibt aber trocken. Eine Unterwasserwellenfunktion löst sanft Verspannungen.

Welche Beauty-Treatments gibt es?

Behandelt wird mit den Pflegeprodukten von Dr. Spiller und Thalgo. Auch eine der Massagen sollte man sich gönnen. Die Victoria-Relax-Massage oder die Massage mit warmen Sandstempeln wirken entspannend und wohltuend.

Was hat es mit dem Gradierwerk auf sich?

Das ist eine Besonderheit. Aufgebaut wie eine ehemalige Salzgewinnungsanlage, dient diese Konstruktion im Spa der gesundheitsfördernden Sole-Inhalation.

Grand Hotel Kaiserhof Victoria

Das denkmalgeschützte Grand Hotel ist im Herzen des Staatsbades Bad Kissingen gelegen. Kurgarten, Luitpoldpark und damit die wichtigsten Spielstätten des Kissinger Sommers befinden sich direkt vor der Hoteltür: www.kaiserhof-victoria.de

Arrangement Kaiserhof Kaisertage: 3 Übernachtungen mit reichhaltigem Kaiserhof-Frühstücksbuffet, Buffet am Abend, Eintritt in das Kaiserhof Victoria Elemente Spa und vieles mehr ab 319 Euro/Person in der Superior Kategorie.

