Viele Deutsche reisen gerne, um Sportveranstaltungen wie Fußballspiele live zu erleben. 28 Prozent würden sogar einen Urlaub um ein Sportevent planen würden. Doch ein neuer Trend in der Hotellerie zeigt: Immer mehr Menschen planen ihre Reisen nicht nur, um zuzuschauen, sondern auch, um selbst aktiv an Sportevents oder -Aktivitäten teilzunehmen.

Beim London-Marathon treten jährlich etwa 30.000 Läufer aus der ganzen Welt an (Foto: shutterstock/Sampajano_Anizza)

Deutsche begeistert die Teilnahme an Sportveranstaltungen so sehr, dass etwa 14 Prozent der Befragten sogar bereit sind, dafür tausende Kilometer zu reisen. Dieser wachsende Trend des „Sports-Tripping“ verbindet die Leidenschaft für Sport mit dem Wunsch, Traumziele von der Bucket-Liste abzuhaken. Das ergab eine aktuelle Umfrage unter 2.041 Teilnehmenden zwischen 18 und 65+ Jahren aus Deutschland wurde, die Hyatt im März 2025 von Perspectus Global hat durchführen lassen. Sie zeigt außerdem, dass die Befragten planen, im Durchschnitt in den nächsten 12 Monaten fünf Reisen mit sportlichem Fokus zu machen. Hier lässt sich ein Aufwärtstrend beobachten, denn bei über einem Viertel (28 %) von ihnen ist dies mehr als in den Vorjahren. Fußball (51 %), Radfahren (18 %), Schwimmen (17 %) und Laufen (17 %) führen dabei die Liste der beliebtesten Sportarten an.

(Foto: shutterstock__DGLimages) Ausgewogenes Essen & Wellness

14 Prozent der Befragten würden ihren Urlaub rund um ein Sportevent planen, an dem sie selbst teilnehmen. Dafür spielt die Wahl der Unterkunft eine wichtige Rolle. Reisende legen hier besonders großen Wert auf die Nähe zur Sportstätte (54 %), eine zentrale Lage (40 %) und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis (40%).

Nach der sportlichen Aktivität wollen viele ein ausgewogenes Essen und Entspannung. Daher überrascht es nicht, dass mehr als jeder Vierte (27 %) sich vor Ort ein gutes gastronomisches Angebot wünscht und jeder Fünfte (20 %) gezielt nach einem Hotel mit Spa und Wellness-Angeboten sucht.

Aufmacherbild: shutterstock/Dudarev-Mikhail