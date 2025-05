Der Feldberger Hof im Südschwarzwald hat ein vollständig neu gestaltetes Spa. Als Namensgeberin fungiert Devi, die balinesische Göttin der Schönheit und spirituellen Erneuerung. Das Interior Design ist an den Stil der indonesischen Insel Bali angelehnt. In dem Wellnessbereich sollen insbesondere Mütter und Väter Momente der Entspannung ganz für sich allein erleben können. Zugleich gibt es Angebote, bei denen auch der Nachwuchs einbezogen wird, etwa die „Bali Cinta Family Massage“ für Mütter oder Väter mit Kind von sieben bis 14 Jahren oder „Baby Nurture“, ein Floating-Erlebnis plus Massage für Babys. Darüber hinaus können die Gäste osteopathische Behandlungen in Anspruch nehmen. Spa-Leiter Andre Rehbein ist ausgebildeter Osteopath und nutzt manuelle Techniken, um Blockaden und Verspannungen zu lösen oder Dysbalancen zu erkennen