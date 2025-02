Die Berliner HR Group hat Jonathan Mills zum neuen Chief Operating Officer (COO) ernannt. Er verantwortet seit Jahresbeginn die Bereiche Operations und Commercial der Gruppe. Mills soll den Wachstumskurs des Unternehmens mitgestalten und dazu beitragen, das Portfolio vor allem in Europa auszubauen. Er verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der internationalen Hotellerie und war für globale Hotelmarken und -organisationen wie Hilton, IHG, Wyndham und Choice Hotels in den Regionen EMEA und Asia Pacific tätig.