Nahrungsergänzungsmittel im Spa

Nahrungsergänzungsmittel liegen im Trend. Immer mehr Menschen nehmen zusätzlich zum täglichen Essen Kapseln, Tabletten oder Pulver ein, um ihre Gesundheit zu unterstützen. 2021, im zweiten Corona-Jahr, gaben etwa die Hälfte der Befragten in Deutschland an, in den letzten sechs Monaten mindestens ein Nahrungsergänzungsmittel gekauft zu haben. Tendenziell scheinen Frauen und ältere Menschen offener dafür zu sein als Männer und Jüngere. Dies schließt die Online-Plattform Statista aus den ihr vorliegenden Daten und Informationen. 2023, so die Statistiker weiter, betrug der Umsatz mit Nahrungsergänzungsmitteln oder Supplements in Deutschland 3,11 Milliarden Euro, Tendenz steigend. Weltweit wird die Marktgröße von NEM, so die Abkürzung für die frei käuflichen Mittel, laut Statista bis 2028 auf geschätzte 239,4 Milliarden US-Dollar ansteigen. Zum Vergleich: 2018 betrug sie rund 112,3 Milliarden US-Dollar.

(Foto: Dr. Barbara Sturm) Für Hoteliers und Betreiber von Wellness-Anlagen eröffnet dies die Option auf ein lukratives Zusatzangebot, das das Konzept eines Hauses oder Spas sinnvoll begleiten und sein Profil zusätzlich schärfen kann. Damit ist allerdings auch eine gewisse Verantwortung für das Wohl des Gastes verbunden. Denn auch, wenn NEM frei verkäuflich und rein rechtlich betrachtet Lebensmittel sind, besteht bei bestimmten Substanzen die Gefahr der Überdosierung – mit unerwünschten Nebenwirkungen wie Bauschmerzen, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Auch Kopfschmerz und Schwindel können auftreten. Wenn Sie also Supplements in Ihr Angebot aufnehmen möchten, sollten Sie es nicht an Sorgfalt mangeln lassen und entsprechend geschultes Personal mit der Aufgabe betrauen.

Besonders stimmig ist das Angebot von Nahrungsergänzungsmitteln in Häusern mit Ausrichtung auf Medical Wellness. Im Mayrlife Medical Health Resort Altaussee im Salzkammergut etwa war die orthomolekulare Medizin, also die Supplementierung von Nährstoffen zur Krankheitsprävention, von Anfang an Teil des Konzepts. Das Haus hat sich explizit auf Gesundheitsprogramme spezialisiert und beschäftigt neben acht Ärzten sieben Therapeuten und Profis aus Fachgebieten wie Bewegungs- oder Hydrotherapie über Psychologie und Ernährungsberatung bis hin zu Diagnostik und Labor. Zu den Gästen gehören Prominente wie die australische Schauspielerin Rebel Wilson, Sarah Ferguson, Herzogin von York, oder der TV-Moderator Jochen Schropp.

„Wir stützen unsere Therapieempfehlungen ausschließlich auf die behobenen Befunde“, erklärt Dr. Iris Maislinger, medizinische Leiterin des Resorts. Dazu gehörten neben den Laborbefunden auch Stuhldiagnostik, genetische Tests und angewandte Kinesiologie, ein ganzheitliches Diagnoseverfahren mithilfe von Muskeltests. Außerdem spielen laut Dr. Maislinger auch individuelle Faktoren der Patienten eine große Rolle, etwa der Lifestyle oder das Stress-Level. Darauf basierend verordnen die Ärzte Nahrungsergänzungsmittel, die individuell auf die Bedürfnisse und die Konstitution der Patienten abgestimmt sind. Die Supplements werden auch über den Online-Shop des Resorts vertrieben. Neben Produkten von unterschiedlichen Herstellern hat das Mayrlife Medical Health Resort auch eigene im Sortiment. „Sie sind speziell für die Bedürfnisse der Gäste entwickelt und basieren auf langjähriger medizinischer Erfahrung“, so Dr. Maislinger. Sie zeichneten sich durch optimale Bioverfügbarkeit sowie eine sorgfältige Zusammensetzung aus, die gezielt auf die individuellen Therapieempfehlungen abgestimmt sei. Die Medizinerin sieht Supplements als Möglichkeit, sich klar zu positionieren. „Der gezielte und evidenzbasierte Einsatz von hochwertigen Mikronährstoffen ist ein wichtiger Bestandteil unseres medizinischen Konzepts“, erläutert sie. „Durch personalisierte Empfehlungen, basierend auf umfangreichen Diagnostiken, heben wir uns klar von allgemeinen Wellness-Angeboten ab und setzen neue Maßstäbe in der integrativen Medizin.“ Von beliebigen Angeboten ohne medizinischen Background hält sie nichts. „Dies wäre aus medizinischer Sicht sehr unseriös und grob fahrlässig, da das Verschreiben von NEM einer eingehenden medizinischen Diagnose und der Abstimmung auf individuelle Therapiepläne bedarf“, ist Dr. Maislinger überzeugt.

Zweifellos lassen sich Nahrungsergänzungsmittel besser an den Gast bringen, wenn sie sich schlüssig in das bestehende Wellness-Angebot einfügen. Andererseits gehören die Kapseln und Pulver schon längst zur täglichen Routine vieler Gäste dazu. Warum also nicht ein Zusatzsortiment ins Spa-Angebot implementieren? Zumal viele NEM auf Beauty-Anliegen wie schöne Haut, feste Nägel oder glänzendes Haar abzielen. Auch der Megatrend Longevity eröffnet ein breites Spektrum an Möglichkeiten, ebenso wie das neue Trendthema Frauengesundheit & Menopause. Das A und O ist in jedem Fall ein gut geschultes, bestens über die Produkte, ihre Anwendung, Dosierung und Wirkweise informiertes Personal. Denn wer ein Produkt mit Expertise und Begeisterung vorstellen kann, bringt die besten Voraussetzungen mit, um auch die Gäste davon zu überzeugen.

Das wachsende Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln, das durch die begleitende Forschung immer breiter und differenzierter wird, ist eine Chance – für die Menschen, die die Produkte einnehmen, aber auch für Hoteliers und Spa-Betreiber, die sie in ihr Sortiment aufnehmen. (Foto: Dr. Barbara Sturm)

Was genau sind NEM ?

Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung sind Nahrungsergänzungsmittel „Lebensmittel, die Nährstoffe oder sonstige Stoffe mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung in konzentrierter Form enthalten“. Zumeist handelt es sich um Vitamine und Mineralien. Aber auch Öle, etwa das aktuell angesagte Schwarzkümmelöl, oder Stoffe wie Aminosäuren, Omega-3-Fettsäuren, Probiotika, Ballaststoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe sind erhältlich. Laut dem Lebensmittelverband Deutschland entscheiden sich viele auch für eine Kombination aus mehreren Substanzen, um ihren Bedarf möglichst breit abzudecken. Am häufigsten über den Ladentisch gehen in Deutschland Vitamin C und Magnesium, gefolgt von Vitamin D, Calcium, Zink und Selen. Neben diesen Klassikern sind in den letzten Jahren im Zuge des Longevity-Trends Stoffe wie Berberin, Quercetin oder Kollagen in Mode gekommen. Berberin ist ein Alkaloid, das u. a. in der Berberitze vorkommt und bei Diabetes, Adipositas und Entzündungen helfen soll. Auch Quercetin ist pflanzlichen Ursprungs und gehört zur Gruppe der Polyphenole und Flavonoide. Es hat antioxidative und antiinflammatorische Eigenschaften, kann aber auch zu Nebenwirkungen bis hin zu Leber- und Nierenbeeinträchtigungen führen. Kollagen ist ein Strukturprotein, das der Körper selbst bildet. Allerdings nimmt die Produktion mit zunehmendem Alter ab. Die Substanz stärkt und festigt das Bindegewebe, Knochen, Knorpel und Gelenke sowie Muskeln, Sehnen und Bänder. Außerdem sorgt Kollagen dafür, dass die Haut fest und elastisch ist. Das macht es zu einem vielversprechenden Mittel beim Thema Longevity wie auch im Beauty-Bereich, Stichwort Anti-Aging.

Produkte

Regenerierend Das Trio der Schweizer Marke Avea besteht aus Booster, NAD+-Vorstufe und Collagen Activator und soll Alterszeichen auf Zellebene entgegenwirken sowie das NAD+- und Kollagenlevel fördern. Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid, kurz NAD+, ist ein Coenzym. Es kommt in allen lebenden Zellen vor und fördert deren Regeneration. Enthält 30 Stücke pro Bestandteil. 199 €, avea-life.com

Fastenzeit Körper und Geist soll das Intermittent Fasting Set von Dr. Barbara Sturm während der Fastenzeit mit essenziellen Nährstoffen, Mineralien und Vitaminen unterstützen. Das Set enthält Elektrolyte, die den Flüssigkeitshaushalt im Körper regulieren, eine Vitamin-, Spurenelement- und Mineralstoffmischung zur Auffüllung der Mikronährstoffdepots, Omega-3 aus Algenöl, das entzündungshemmend wirkt, sowie Magnesium, das die Muskel- und Nervenfunktion unterstützt. 250 €, de.drsturm.com

Mach mal (Meno-)Pause Strike a Pause von Depuravita ist ein All-in-One Produkt zur Begleitung der hormonellen Umstellung in der Peri- und Menopause. Adaptogene Kräuter wie Schisandra, Astragalus, Cordyceps, Ashwagandha und Rhodiola wirken synergetisch, stärken und verbessern die Stimmung. Die Vitamine D und K spielen eine wichtige Rolle bei der Kalziumaufnahme und tragen dazu bei, Knochenschwund zu verringern, das Osteoporoserisiko zu senken und die Zähne zu stärken. 49€ (20 Sachets), depuravita.com

Antioxidativ Die Zellen vor oxidativem Stress schützen soll Anti Ox³ von Bärbel Drexel. Die Formel unterstützt die Haut sowohl bei der Vorbereitung auf Sonne und Umweltbelastungen als auch bei der Regeneration nach intensiver Belastung. Das Antioxidans Astaxanthin schützt vor Lichtalterung, OPC in Kombination mit Vitamin C behütet die Zellen vor oxidativem Stress wie UV-Strahlung, und Trans-Resveratol sorgt für eine effektive Aufnahme der Stoffe. 39,99€ für 30 Kapseln, www.baerbel-drexel.de

Frauengesundheit Kreatin gewinnt zunehmend an Bedeutung beim Thema Female Health. Das essenzielle Molekül spielt eine zentrale Rolle im Energiemetabolismus der Zellen. Aufgrund hormoneller Schwankungen in der Menopause neigen Frauen häufig zu einer Unterversorgung. Kreatin Kraft Monohydrat von X by X soll den Erhalt und Aufbau von Muskelmasse fördern, kognitive Funktionen unterstützen und Erschöpfung verringern. Kreatin Kraft Monohydrat ist vegan und made in Germany. 19,90€/250g, xbyx.de