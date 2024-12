Für herausragende unternehmerische Leistungen und zum Dank für besondere Verdienste um die baden-württembergische Wirtschaft hat Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, die Wirtschaftsmedaille des Landes an sieben Persönlichkeiten und sechs Unternehmen verliehen darunter Laboratoire Biosthetique Kosmetik, das in Pforzheim ansässig ist. Die Ministerin würdigte die Geehrten für ihre Visionen, ldeen und Konzepte, mit denen sie die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen vorantrieben. Es gehe dabei darum, bei Kreativität und lnnovation der Konkurrenz den entscheidenden Schritt voraus zu sein. Sie lobte auch das Engagement in der Aus- und Weiterbitdung, das den Standort Baden-Württemberg stärke und seine Zukunftsfähigkeit sichere.

Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut überreichten den Geschäftsführern Siegfried und Jean-Marc Weiser (v.l.) in Stuttgart Wirtschaftsmedaille und Urkunde. (Foto: Uli Regenscheit Fotografie)