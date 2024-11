Das 5-Sterne-Hideaway auf 1800 Metern Höhe bietet ab diesem Winter eine Villa mit 1200 Quadratmetern Wohnfläche und fünf Schlafzimmern als privaten Rückzugsort für bis zu zehn Personen. Mit ihren großen Loggien, Steinsockeln und Holzfassaden steht sie in der Tradition der alpinen, vom Jugendstil beeinflussten Villenarchitektur. Das Gebäude wurde aufwendig renoviert und an das reduzierte Ambiente des Forestis angepasst. Sichtgeschützt und in ganztags sonniger Lage, öffnet sich der Blick auf die Dolomiten und von Naturwäldern umschlossenen Privatgarten mit Pool. Die Villa ist ausschließlich exklusiv buchbar.

www.forestis.it