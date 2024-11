Eine aktuelle Analyse des Finanztechnologie-Unternehmens SumUp zu den eitelsten Metropolen Deutschlands zeigt die durchschnittlichen Ausgaben beim Besuch des Friseurs, Kosmetik- oder Fitnessstudios. In Frankfurt am Main wird demnach am meisten Geld ins äußere Erscheinungsbild investiert. Mit durchschnittlich 84,54 Euro pro Besuch geben die Frankfurter so viel wie keine anderen Großstädter dafür aus. Damit liegen sie deutlich an der Spitze des aktuellen Beauty-Städte-Rankings. Ein Blick auf das gesamte Land zeigt: Im Durchschnitt geben die Deutschen 70,22 Euro beim Beauty- oder Fitness-Dienstleister aus. Dabei profitieren vor allem die Kosmetikstudios.