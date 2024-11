Das Chiva-Som International Health Resorts, der Pionier für ganzheitliche Gesundheit, ernennt Ammar Samad als neuen General Manager des Zulal Wellness Resort by Chiva-Som in Katar. In seiner bisherigen Laufband in der Hotellerie sammelte Ammar Samad in den letzten 20 Jahren reiflich Erfahrung und wird dieses Wissen, seine Führungsqualität und seine Leidenschaft für ganzheitliches Wohlbefinden, bei der

Leitung des Zulal Wellness Resort mit einbringen.

Im Laufe seiner beeindruckenden Karriere war Ammar Samad für die Eröffnung und Leitung einiger der bekanntesten Hotelgruppen in Doha tätig. Engagement für ganzheitliches Wohlbefinden, optimale Rentabilität sowie außergewöhnliche Gästeerlebnisse hatten hier immer eine tragende Rolle. Seine Fachkenntnisse im Bereich Management von Spa- und Freizeiteinrichtungen möchte Ammar Samad ebenfalls künftig bei der neuen Aufgabe als General Manager des Zulal Wellness Resorts fließen einfließen lassen.

Ammar Samad ist in den USA aufgewachsen und entdeckte bereits frühzeitig seine Passion für das Gastgewerbe. Er erwarb einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft und Marketing am La Roche College, gefolgt von weiteren Studiengängen an der Georgetown University. Zudem vertiefte er sein Fachwissen im Bereich Projektmanagement, Qualitätskontrolle, Finanzplanung, Teambildung und Führungsqualitäten.

Samads Entscheidung für das Zulal Wellness Resort by Chiva-Som ist auch im Einklang mit seiner persönlichen Lebenseinstellung. „Wellness ist für mich mehr als nur ein beruflicher Schwerpunkt; Es ist ein Lebensstil“, so der neue General Manager. Besonders die Grundwerte des Chiva-Som sind für ihm von spezieller Bedeutung: Die Menschen an erster Stelle zu setzen, sowohl Gäste als auch Mitarbeiter und Wellness als gemeinsame Verbindung zu sehen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass Wellness das Leben verändert und es ist mir eine Ehre, Teil der Mission von Chiva-Som zu sein, diese Philosophie mit Gästen aus der ganzen Welt zu teilen“, sagt Samad. Seine Überzeugung, dass Wellness ein integraler Bestandteil des allgemeinen Wohlbefindens ist, prägt seinen Führungsansatz und passt perfekt zu den ganzheitlichen Angeboten des Resorts, die traditionelle arabische und islamische Medizin (TAIM) mit modernen Gesundheitsprinzipien zu kombinieren.

Samads persönliche Wellness-Reise begann, nachdem ihm bewusst wurde, dass sein täglicher Arbeitsalltag im Ungleichgewicht war. Er setzte sich selber neue Prioritäten und integrierte Bewegung, Ruhe, Erholung und bewusste Ernährung in seine tägliche Routine. Dieser persönliche Wandel wirkte sich auf Energie, Stimmung, körperliche Leistungsfähigkeit und geistiges Wohlbefindens aus und ist im Einklang mit dem Wellnessansatz des Resorts.

Krip Rojanastien, Vorsitzender und CEO von Chiva-Som, begrüßte Ammar herzlich zu seiner neuen Position: „Wir freuen uns, Ammar in der Chiva-Som-Familie willkommen zu heißen. Seine Führungsqualitäten, sein Engagement für Wellness und sein tiefes Verständnis der Region machen ihn zur perfekten Ergänzung für das Zulal Wellness Resort by Chiva-Som. Wir sind zuversichtlich, dass Ammar das Resort auf dem Markt weiter etabliert und gleichzeitig sicherstellen wird, dass jeder Gast die wahre Essenz des Wohlbefindens erlebt, die die Chiva-Som-Philosophie definiert.“