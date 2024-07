Die Relaxound GmbH aus Berlin wächst weiter und erobert aktuell den nordamerikanischen Markt. Mit der Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft hat das erfolgreiche Unternehmen rund um Klangexperte Philipp Störring und Produktdesigner Dennis Clasen zum 1. Juni 2024 den Vertrieb in den USA gestartet. Die Relaxound Inc. wird vor Ort von der Partneragentur Kimberly Wahlberg vertreten.

Mit ihren soundbasierten Entspannungsprodukten holen die beiden Firmengründer seit über 10 Jahren die Natur ins Haus. Die Zwitscherbox, Birdybox, Oceanbox, Lakesidebox & Co. begeistern Menschen auf der ganzen Welt und sorgen für intuitive Wohlfühlmomente und lächelnde Gesichter. Seit der Firmengründung im Jahr 2013 wurden bereits mehr als 1,6 Millionen Soundboxen verkauft und allein von 2022 auf 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzzuwachs von 28 Prozent. Mit der Expansion nach Nordamerika gehen Störring und Clasen nun den nächsten großen Schritt. „Nach der hervorragenden Entwicklung der letzten Jahre war es nur eine Frage der Zeit, bis wir mit einer eigenen Dependance in den USA aktiv werden. Dieser Zeitpunkt ist nun gekommen und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der renommierten und gut aufgestellten Partneragentur Kimberly Wahlberg“, so Philipp Störring.

Relaxound Gründer Philipp Störring (o.li.) und Dennis Clasen (o.re.) gemeinsam mit Erika Dluhi, Director of Sales bei Kimberly Wahlberg (u.li.) und Malte Graubner, Chief Sales Officer, Relaxound GmbH (u.re.)

