Boris Messmer übernimmt als General Manager die Leitung des „The Florentin“der Althoff Collection (ehemals Villa Kennedy), das im kommenden Sommer in Frankfurt eröffnen soll. Die letzten neun Jahre war er für die Maybourne Hotel Group tätig und sammelte Erfahrung in allen Londoner Häusern der Gruppe. Auch The Dorchester und The Savoy gehören zu den Stationen des 42-Jährigen.