DUFTSTARS 2024: DIE BESTEN DÜFTE DES JAHRES

Am Tag des Duftes mit den DUFTSTARS powered by flaconi präsentierte die Fragrance Foundation Deutschland in Berlin die Nominiertenliste für den Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS 2024. Zuvor hatte eine Fachjury entschieden, welche Kandidaten am 21. November in Düsseldorf ins Rennen gehen.

Wie duftet Deutschland? Die endgültige Antwort gibt es am 21. November, wenn in der Düsseldorfer Rheinterrasse im Rahmen einer großen Gala die Preisträger des Deutschen Parfumpreises DUFTSTARS 2024 gekürt werden. Über 140 Einreichungen waren zuvor von einer Fachjury eingehend begutachtet und geprüft worden. „Wenn wir uns später einmal an das Jahr 2024 erinnern, dürften Düfte dabei eine entscheidende Rolle spielen“, erklärt Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland. „Schließlich hat die Wissenschaft bestätigt, dass unser Geruchssinn eng mit unserem emotionalen Gedächtnis verknüpft ist. Auch vor diesem Hintergrund ist die Kür der Nominierten für den Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS jedes Mal ungeheuer spannend.“

Beim internationalen Tag des Duftes, in dessen Rahmen die Bekanntgabe der Nominierten erfolgte, trafen sich Content Creator und Beauty-Journalistinnen in entspannter Atmosphäre zum gegenseitigen Gedankenaustausch. Zum Programm im Berliner flaconi Headquarter gehörten verschiedene Präsentationen und Panels. Dabei ging es u.a. um effektive Strategien, das Thema Duft auf Social Media zu inszenieren. Außerdem wurden aktuelle Trends beleuchtet und Best Practices vorgestellt. www.duftstars.de

Tag des Duftes mit den DUFTSTARS: (vlnr) Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer Fragrance Foundation Deutschland, Alexandra Szarmach, Geschäftsführerin und CHRO von flaconi, Sophia Schneider, Head of Marketing and Communications Fragrance Foundation Deutschland, Bastian Siebers CEO flaconi



DUFTSTARS 2024 – Die Nominierten im Überblick

Kategorie Prestige

Damen

ARMANI BEAUTY – Sì Eau de Parfum Intense

BURBERRY – Goddess

HERMÈS – Un Jardin à Cythère

JEAN PAUL GAULTIER – Gaultier Divine

JO MALONE LONDON – English Pear & Sweet Pea

Herren

ARMANI BEAUTY – Acqua Di Giò Parfum

GUCCI BEAUTY – Gucci Guilty Elixir de Parfum Pour Homme

HUGO BOSS – Boss Bottled Elixir

ISSEY MIYAKE – L’Eau D’Issey Pour Homme Vétiver

Kategorie Lifestyle

Damen

BETTY BARCLAY – Happiness

CHRISTINA AGUILERA – Xtina

DKNY – Be Delicious Orchard Street

GUESS – Seductive Blue for Women

HOLLISTER – Feelin Good for Her

POLICE – To Be #FREETODARE for Woman

Herren

DAVID BECKHAM – True Instinct

GUESS – Uomo Acqua

HOLLISTER – Feelin Good for Him

JAGUAR – Era Reloaded

POLICE – To Be #FREETODARE for Man

OTTO KERN – Ultimate Black



Kategorie Klassiker

Damen

CALVIN KLEIN – CK One

JEAN PAUL GAULTIER – Classique

KILIAN PARIS – Good girl gone Bad

MUGLER – Alien

VERSACE – Bright Crystal

VERSACE – Versense

Herren

CALVIN KLEIN – CK One

CHANEL – Allure Homme Sport Eau Extrême

CREED – Aventus

HUGO BOSS – Boss Bottled Eau de Toilette 1998

VERSACE – Eros

RABANNE – 1 Million

Kategorie Exklusiv

ACQUA COLONIA COLLECTION ABSOLUE – Smoky Tonka

CARTIER – Les Heures Voyageuses Oud Vanillé

CHLOÉ – Chloé Atelier des Fleurs Chêne

HUGO BOSS – Boss The Collection Wave II Courageous Rose

LA COLLECTION PRIVÉE CHRISTIAN DIOR – Dioriviera

TOM FORD – Electric Cherry

Kategorie Niche Independent

ACQUA DI PARMA – Zafferano

AMOUAGE – Guidance

BYREDO – Animalique

MAISON FRANCIS KURKDJIAN – Aqua Media Cologne forte

MATIERE PREMIERE – Vanilla Powder

PARFUMS DE MARLY – Althair

Kategorie Home Fragrance

ATKINSONS – Caramel Fever Candle

LA COLLECTION PRIVÉE CHRISTIAN DIOR – D-Air

RITUALS COSMETICS – Private Collection Suede Vanilla Fragrance Sticks

ACQUA DI PARMA – GRAZIE

Kategorie Publikumspreis Duft

Damen

BURBERRY – Goddess

Guerlain – Aqua Allegoria Florabloom EDT

PRADA – Paradoxe Intense

TWENTY4TIM – Shiny Facets

Herren

GISADA SWITZERLAND – TITANIUM

HUGO BOSS – Bottled Elixir

JEAN PAUL GAULTIER – Le Male Elixir

MONTBLANC – Explorer Platinum

YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ – Myslf

Kategorie Publikumspreis Flakon-Design

ALENDOR – SKYWALK

ANOMALIA PARIS – Shaman

ATKINSONS – Gold Fair in Mayfair

BURBERRY – Goddess

CAROLINA HERRERA – Good Girl Blush

CHANEL – N°5 L’Eau Drop

DOLCE&GABBANA BEAUTY – Devotion

JEAN PAUL GAULTIER – Gaultier Divine

KYLIE COSMETICS – Cosmic Kylie Jenner

MARC JACOBS – Marc Jacobs Perfect

PRADA – Paradoxe Intense

THE MERCHANT OF VENICE – Queen of the Night

TOM FORD – Vanilla Sex

4711 – 4711 x Hanna

Kategorie Publikumspreis Kampagne

ACQUA COLONIA – Freesia & Musk

BURBERRY – Goddess CHANEL – Chance

BRUNO BANANI – Magnetic Man

EMIL ÉLISE – Brand Kampagne EMIL ÉLISE

JEAN PAUL GAULTIER – Gaultier Divine

MONTBLANC – Explorer Platinum

YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ – Myslf

Bei der Duftstars Fachjury-Sitzung in Berlin: Susanne Stoll (INSIDE beauty) beim Testen und rechts mit Diana Tauschel (Hallensia Parfümerie Tauschel) und Knud Piotrowski (Breuninger)