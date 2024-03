Die beiden Schwesterunternehmen konsolidieren damit ihre Tätigkeitsfelder und stärken ihre Ausrichtung hinsichtlich eines fokussierten Wachstums.

Die Lindner Hotel Group (LHG) übernimmt den Betrieb von fünf Häusern, die bislang von der 12.18. Group (12.18.) geführt wurden. Das Portfolio der LHG wächst damit von zwei auf vier Marken. Die 12.18. fokussiert sich künftig auf die Immobilienseite. Die Fusion ist ein weiterer Meilenstein in der Wachstumsstrategie beider Unternehmen.

Mit der Übernahme stärkt die LHG ihre Position als Betreiber und Pächter von Hotelimmobilien. Neben der Erweiterung des Markenportfolios ist sie nun in drei weiteren Ländern aktiv: in Großbritannien, Italien sowie in den USA.



„Die Integration markiert das nächste Kapitel unserer strategischen Neuausrichtung“, sagt Arno Schwalie, CEO der Lindner Hotel Group. „Wir wachsen mit einer klar differenzierten Multibrand-Strategie und stärken damit unsere Position in der europäischen Ferienhotellerie.“



Im Zuge der Übernahme steigert die LHG ihren Umsatz um rund 90 Millionen Euro und legt um mehr als 1.000 Zimmer zu. Die LHG betreibt nunmehr 35 Hotels in acht europäischen Ländern und in den USA. Sechs weitere Häuser sind in der Realisierung. Die LHG beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und rechnet für 2024 mit einem Umsatz von rund 330 Millionen Euro.