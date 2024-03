Lorenz Maurer ist Area General Manager im neuen

Grand Hotel Belvedere in Wengen. Beaumier freut sich, den erfahrenen Hotelier für die mit Spannung erwartete Eröffnung des ersten Hotels der Kollektion in der Schweiz im Sommer 2024 gewonnen zu haben.

Vor 25 Jahren wagte der ehemalige Reisekaufmann den Schritt in die Hotellerie. Seitdem hat Maurer seinen Weg konsequent verfolgt und seine Entscheidung nie bereut. Im Gegenteil, in Wengen stellt sich der designaffine Schweizer mit einem Lächeln einer neuen Herausforderung und bringt eine Fülle von Erfahrungen und Leidenschaft für außergewöhnliche Gästeerlebnisse mit. Sein Werdegang, der ihn über verschiedene Stationen als General Manager in renommierten Häusern in Kalifornien und Hamburg bis ins benachbarte Tal in den Schweizer Alpen geführt hat, spiegelt seine Passion wider, die Gäste mit unvergesslichen Momenten zu begeistern. Zuletzt stellte Lorenz Maurer sein Fingerspitzengefühl für den Luxury-Leisure Markt als General Manager des Designhotels The Cambrian unter Beweis. Seit September 2023 arbeitet er bereits in der Position des Area General Managers im neuen Grand Hotel Belvedere.