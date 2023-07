Organische Formen und das Thema Nachhaltigkeit stehen im Fokus

Ein Spa ist ein Ort der Entspannung und Erholung, an dem Menschen dem hektischen Alltag entfliehen können. Um diese Atmosphäre zu schaffen, spielt das Design eine entscheidende Rolle. In den letzten Jahren hat sich ein Trend hin zu organischen Formen und Nachhaltigkeit im Spa Design gezeigt, um eine harmonische Verbindung zwischen Mensch und Natur herzustellen.

Superlative Das Design-Spa Atmosphere by Krallerhof in Leogang/Österreich, ein puristisch reduziertes Bauwerk aus Glas, Holz und Sichtbeton, hat gerade eröffnet (Fotos: Krallerhof_David Knörnschild)

Beruhigendes Umfeld

Organische Formen sind gekennzeichnet durch fließende Linien und natürliche Kurven, die an die Formen der Natur erinnern. Im Spa Design werden diese Formen verwendet, um ein beruhigendes und entspannendes Umfeld während des Aufenthalt des Gastes zu schaffen. Statt scharfer Kanten und gerader Linien, die eine kühle und sterile Umgebung erzeugen können, finden wir runde, wellen- oder elipsenförmige Elemente, die wohltuend beim Anschauen als auch beim Berühren sind. Dass organische Formen im Spa einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden der Gäste haben, belegen auch Studien. Durch ihre Integration wird eine Umgebung geschaffen, die die Sinne beruhigt und vom Stress befreit.

Eine Welt aus Wärme, Licht, Farben und Klang bietet die neue Sauna S11 von Klafs. Dabei besinnt man sich auf puristische, zeitlose Formen und innovative Techniken, die der vollkommenen Entspannung dienen

Weniger ist mehr

Für harmonische Formen und reduziertes Interieur steht das Studio Apostoli. Gerade hat der Spa-Einrichter den Wellnessbereich des Casa Cipriani, das neue 5-Sterne-Luxushotel im Zentrum von Mailand entworfen. Spa und Fitness-Bereich sind auf zwei Ebenen auf mehr als 1000 Quadratmeter verteilt. Sanfte Linien und natürlichen Farbtöne, geschwungene Wände … die Oberfläche ist verziert mit geschichteten Streifen von drei verschiedenen Holzarten in unterschiedlicher Länge. Die indirekte Beleuchtung gibt dem Raum Struktur, mehr braucht es nicht.

Ein weiteres aktuelles Beispiel ist das Atmosphere by Krallerhof in Leogang im Salzburger Land. Das puristisch reduzierte Bauwerk aus Glas, Holz und Sichtbeton ist ein Ort der inneren Ruhe und neuen Perspektiven, samt 5500 Quadratmeter großem Natur-Badesee und 50 Meter langem Infinity-Pool Im harmonischen Übergang vom Hotel Krallerhof zum Atmosphere-Bau offenbart sich die neue Spa-Welt in einem spiralförmigen Atrium, einem alpinen Zen-Garten, in dem das Geräusch von fließendem Wasser schon erste Entschleunigung bringt. Für Architekt Hadi Teherani ist das Atmosphere by Krallerhof ganz bewusst als ,,Entwurf entstanden, der sich der Natur unterordnet, aber dennoch präsent ist“. Für den Design-Visionär war es von Anfang an klar, die Natur und Landschaft in die Gestaltung miteinzubeziehen. Die Natur spielte aber auch bei der Wahl der Materialien die Hauptrolle: Linden-, Eschen- und Eichenholz, Alpenmarmor, Glas und Sichtbeton – vorwiegend aus der Region.

Natur in die Räume holen und eine Atmosphäre schaffen, die entspannt, das geht beispielsweise mit den Mooswänden der Manufaktur MoosMoos. Sie präparieren Moose für das Innenraumdesign Neueröffnung Das neue Spa des Casa Cipriani in Mailand besticht durch klare Formen. Drei verschiedene Holzarten geben dem Raum Struktur

Die Idee eines perfekten Zusammenspiels aus Gestaltung und Funktion stand auch im Fokus der Firma Klafs bei der Entwicklung der Sauna S11. Für die Produktgestaltung wählte man sich das Studio F. A. Porsche als Partner. Auch hier: Klare Linien, Purismus und Eleganz. Die Saunakabine selbst nimmt einen mit auf eine Sinnesreise zwischen Wärme, Licht, Farbe und Klang. Über drei Seiten der Sauna verlaufen sorgfältig dimensionierte sowie präzise abgewinkelte, horizontale Holzlamellen. Dahinter befindet sich eine Wand aus dem traditionellen Japanpapier Washi. Das transluzente Papier, die scheinbar freischwebenden Liegen und die eigens entwickelte Lichttechnik vermitteln ein organisch-warmes Gefühl der endlosen Weite und Tiefe.

Doppelt punkten kann man mit einem nachhaltigen Spa Design. Materialien wie recyceltes Holz oder natürliche Steinfliesen sind nicht nur umweltfreundlich, sondern verleihen dem Spa auch eine natürliche Ästhetik. Darüber hinaus kann Nachhaltigkeit auch durch den Einsatz von energieeffizienten Beleuchtungssystemen und Wasserrecycling-Technologien erreicht werden. Das Projekt Atmosphere wurde umwelt- und ressourcenschonend umgesetzt: Der Natur-Badesee wurde einmalig aus der hauseigenen Quelle befüllt – der See und sein Wasserstand regulieren sich künftig durch den natürlichen Zyklus von Verdunstung und Niederschlag selbst. Der neu geschaffene Pflanzengürtel im See unterstützt die Biodiversität sowie Flora und Fauna. Für die Erwärmung des Pools durch die eigene Biomasseanlage verwertet der Krallerhof Holzschnitzel aus dem nur 200 Meter entfernten Holzbaubetrieb.

Durch die Schaffung einer harmonischen Verbindung zwischen Mensch und Natur wird das Spa zu einem Ort, an dem Körper und Geist zur Ruhe kommen können.