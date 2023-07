OKU ANDALUSIA Die Lifestyle-Marke Oku Hotels erweitert ihr Portfolio 2024 um das Oku Andalusia. Das neue Haus liegt vor den Toren von Sotogrande, nahe dem Dorf Alcaidesa in Andalusien. Oku Andalusia ist neben Oku Ibiza und Oku Kos das dritte Haus der Gruppe, die für ihren ausgefallenen Luxus und lässigen Boho-Stil bekannt ist. Das 2000 Quadratmeter große Spa wird neben einem Innenpool und einem Yoga-Studio einen Meditationsgarten umfassen sowie ein Fitnessstudio, Dampfbad, Sauna und Behandlungsräume.

LE MÉRIDIAN MARJAN ISLAND RESORT & SPA wird das Portfolio von Marriott International in den Vereinigten Arabischen Emiraten erweitern. Es ist das erste Hotelangebot des Unternehmens auf der Insel Al Marjan im Emirat Ras al Khaimah. Geplant sind 350 moderne Gästezimmer mit unverbautem Meerblick. Die Pläne für das neue Hotel umfassen sieben gastronomische Einrichtungen sowie Fitnesscenter, Schwimmbad, Spa und Kinderclub. Das Hotel soll 2026 eröffnen und wird markentypische Programme und Räume wie den Le Méridien Hub bieten – eine moderne Neuinterpretation der traditionellen Hotellobby.

MEDICAL WELLNESS KONGRESS Die 2. Auflage des Medical Wellness Kongresses fand im St. Martin’s Lodge & Spa Hotel in Österreich statt. Der diesjährige Focus lag auf dem Thema Integrative Wellness. Eingeladen hatte Health and Beauty France, eine Tochtergesellschaft der Bolognafiere Cosmoprof Gruppe, zusammen mit Vladi Kovanic, Gründer des Forum Hotel&Spa. Experten und Fachleute aus 17 Ländern kamen zusammen, um über eine gemeinsame Vision zur Verbesserung des körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens ihrer Gäste zu diskutieren.

LINDNER HOTELS

Weltweit neue Zielgruppen durch mehr Hotels

Zum 50. Geburtstag der Lindner Hotels AG läutet Vorstandschef Arno Schwalie einen neuen Kurs ein. Um weltweit neue Zielgruppen zu erschließen und die Hotelkette in umkämpften internationalen Markt erfolgreich zu positionieren, soll die Hotelzahl deutlich ausgebaut werden. Drei Häuser sind bereits am Start. Dabei handelt es sich um zwei Hotels der Marke me and all und eines der Marke Lindner Hotels & Resorts in Berlin und Lübeck. Das gesetzte Ziel der Lindner Hotels AG: In fünf bis zehn Jahren die bisherigen zehn Hotels unter anderem in Düsseldorf, Hannover und Ulm mit 30 neuen Häusern zu ergänzen.

BABOR BEAUTY GROUP Das Aachener Unternehmen hat seinen Sustainability Report veröffentlicht. Im Fokus: der Babor-Standard für cleane Produkte. Als deutsches Unternehmen unterliegt die Gruppe den strengen Regularien der EU-Kosmetikverordnung. Für die Kernmarke Babor hat das Unternehmen einen „Clean Standard“ definiert, der diese Vorgabe übertrifft. Er besagt, dass bis 2025 alle Skincare-Produkte frei von Mikroplastik sein müssen, nicht nur von Mikroplastikpartikeln, sondern auch von synthetischen Polymeren.

30 JAHRE PARK IGLS MEDICAL SPA RESORT

Pionier der Modernen Mayr-Medizin

Park Igls Medical Spa Resort in Igls feiert 30-jähriges Jubiläum. Das renommierte, international vielfach ausgezeichnete private Gesundheitszentrum gehört zu den Pionieren im österreichischen Gesundheitstourismus und zählt heute zu den führenden Medical Spas weltweit. „Mehr als 40 000 Gäste aus aller Welt durften wir bisher bei uns im Park Igls begrüßen und ihnen den Impuls für einen gesünderen Lebensstil geben. Die Stammgästequote unseres Ganzjahresbetriebes liegt seit Jahren jenseits von 75 Prozent“, so Mag.a Andrea Gnägi, Geschäftsführerin im Park Igls (im Bild 2. v.r.). Die gebürtige Schweizerin führt das Zentrum seit 15 Jahren. Die häufigsten Gründe, warum Gäste ins Park Igls reisen sind Diagnostik, präventiv-medizinische Fachuntersuchungen, Gewichtskontrolle Burnout-Prophylaxe, frauenspezifische Programme sowie Programme für den Haltungs-und Stützapparat.

DISCOVERY SETS von The Perfume Collective, das sind maßgeschneiderte, individualisierte Sets für ein Dufterlebnis der Spitzenklasse. Jedes Set besteht aus einer kuratierten Auswahl von je fünf 2-ml-Sprühflakons mit Originalabfüllungen der weltweit exklusivsten Düfte. Die Duftexperten von The Perfume Collective beraten und unterstützen bei der Auswahl der Düfte. Die Sets können individuell mit Markenlogo und Designelementen gestaltet werden sowie mit einem persönliches Grußwort des Hotels oder Spas.

CHIEMGAUHOF Der Gründer der Motel-One-Hotels Dieter Müller und seine Ehefrau Ursula (beide links im Bild) planen eine Neueröffnung, die im Kontrast zu ihren bisherigen Neuentwicklungen steht. Gerade wurde der Grundstein für den neuen Chiemgauhof am Chiemsee gelegt, der im Sommer 2024 eröffnen soll, mit 28 Zimmern und Suiten, Restaurant, Sundowner Bar und Gastgarten direkt am See. Das Schmuckstück ist auf dem Resort Das Achental in Grassau mit seinem Leading Golf Course zu finden.

HOTEL STADT HAMBURG Knapp ein Drittel seiner 69 Zimmer und Suiten wurden innerhalb von nur zwei Monaten bei laufendem Betrieb renoviert und nun wieder eröffnet. Das neue Zimmerkonzept ist direkt von 12.18. Development entwickelt. In der Gemeinde Westerland auf Sylt gelegen, besticht das 69 Zimmer umfassende Hotel Stadt Hamburg seit 1869 durch hanseatischen Charme und stilvollen Luxus. Das asiatisch gestaltete Qiara Spa lädt zum Entspannen auf 500 Quadratmetern ein.

30 JAHRE TRAVEL CHARME HOTELS

Ein Jahr lang wird gefeiert



1993 wurde die Travel Charme Hotel GmbH in Berlin gegründet. Im 30. Jubiläumsjahr, das vom Juni 2023 bis Juni 2024 mit verschiedenen Aktionen gefeiert wird, zählt das Unternehmen zehn Hotels und Resorts in Deutschland und Österreich. Zwei Neueröffnungen in Bad Gastein in Österreich stehen noch in diesem Jahr an. Als die Travel Charme Hotel GmbH vor drei Jahrzehnten gegründet wurde, blieben zehn der 21 erworbenen Häuser der „Reisebüros der DDR“ im Bestand. Die Investitionssummer für Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen betrug über 250 Millionen Euro, bevor die Häuser zwischen 2000 und 2005 wieder eröffneten; zu den ersten zählte das Travel Charme Strandhotel Bansin. Highlights waren unter anderem die 100 Jahresfeier des Kurhaus Binz, der Michelin-Stern für die Kilian Stuba im Ifen Hotel Kleinwalsertal und die neue Marke Urban Nature.

SIX SENSES

Eröffnung in Griechenland für 2027 geplant

Six Senses eröffnet sein erstes griechisches Resort in Partnerschaft mit Grivalia Hospitality, einem der bedeutendsten Investoren im Bereich der Luxus-Hotellerie in Griechenland. Es wird in einer weißen Sandbucht im Süden von Megalonisos liegen, einer der zehn Petalioi-Inseln und Inselchen mit einigen der schönsten unentdeckten Stränden der „griechischen Malediven“. Das Six Senses Megalonisos ist nur eine kurze Bootsfahrt vom Hafen von Rafina entfernt, der sich auf der anderen Seite des Festlandes von Athen befindet, oder von Marmari an der Westküste von Euböa. Die Eröffnung ist für 2027 geplant.

DAS HOTEL EDELWEISS IN ZÜRS IST ALS TOP ARBEITGEBER AUSGEZEICHNET

Das 4-Sterne-Hotel Edelweiss am Arlberg mit 62 Zimmern liegt direkt an der Trittkopfbahn und war 1856 das erste Skihotel in Zürs

EDELWEISS am Arlberg wurde zum „Top-Arbeitgeber der Gastronomie und Hotellerie 2023“ gekürt. Die Auszeichnung wurde erstmals im Rahmen einer Veranstaltung des Fachmagazins Rolling Pin vergeben. Im Vorfeld gab es eine große Umfrage unter den Mitarbeitern der Gastronomie und Hotellerie, um jene Kriterien zu eruieren, die einen Top-Arbeitgeber auszeichnen. Die Angaben wurden im Anschluss von Rolling Pin mit den Angaben der Gastronomiebetriebe und Hotels, welche sich einem Transparenz-Audit gestellt haben, verglichen.

MAYRLIFE Medical Health Resort Altaussee, so heißt jetzt das ehemalige Vivamayr. Es will zugleich sein weltweit bekanntes medizinisches Gesundheitskonzept mit spannenden Innovationen erweitern, um seine holistische medizinische Expertise als weltweit führender Gesundheitsbetrieb auszubauen. Mayrlife wird ab Herbst 2023 eine Professur für Ernährungswissenschaften an einer renommierten österreichischen Medizinuniversität einrichten. Für nächstes Jahr ist eine neue Kochschule geplant.

VILA VITA PANNONIA Burgenlands größtes Ferienresort nach großem Umbau wieder geöffnet. Rund 25 Millionen Euro wurden investiert. Ein umfangreiches Upgrade gab es unter anderem im Wellness- & Sauna-Parc. Der Indoorpool ist jetzt noch großzügiger, der Outdoorpool mehr als doppelt so groß. Im bestehenden Saunabereich wurde eine neue Panorama-Selbstaufguss-Sauna integriert. Neu sind auch 19 exklusive Chalets am See.

Innovativ: Servietten aus Gras

FASANA Mit dem Rohstoff Gras punktet das Unternehmen Fasana in Sachen Nachhaltigkeit. Der regionale und schnell nachwachsende Rohstoff, kommt ohne chemische Zusatzstoffe aus und ist bei der Herstellung sehr Wasser und Energie schonend. Alle Produkte sind hergestellt in Deutschland. Für Hotels und Spas gibt es die Möglichkeit, die Gras-Servietten mit einem Werbedruck wie zum Beispiel Logo zu gestalten.

FRIEDRICHSRUHE Im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe beschreitet man neue Wege im Bereich der Spa-Leitung. An die klassische Position eines Spa-Managers oder -Managerin tritt ein neues Spa-Strategie-Gremium. Die achtköpfige Kompetenz-Gruppe setzt sich aus fünf internen und drei externen Teilnehmern zusammen. Die Leitung des Tagesgeschäfts bleibt weiterhin direkt in den Fachabteilungen angesiedelt.

