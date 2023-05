Wohltuende Massagesysteme

MSH Medical Service Höber bietet ein Überwasser–Massagesystem zur Therapie und Vorbeugung von Rücken- und Gelenkschmerzen sowie Muskelverspannungen an. Dabei laufen die Geräte ohne Personaleinsatz, in Zeiten des Mitarbeitermangels ein spannendes Konzept.

Herr Höber, Sie können auf eine mittlerweile über 20-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Was stand damals, bei der Gründung, für Sie und Ihre Kunden im Vordergrund?

Unsere Produkte, also unsere speziellen Wassermassage-Systeme, waren ausschlaggebend. Sie waren und sind unser Highlight. Die Kombination aus Wasser- und Wärmekraft hilft vielen Menschen gezielt, wieder mobiler und entspannter in ihrem Alltag unterwegs zu sein.

Welche Vorteile bringt der Hydrojet?

Der Hydrojet unterstützt unsere Kunden in den Einrichtungen bei der Therapieanwendung. Der Facharbeitermangel ist zudem ein wichtiger Aspekt, weshalb unsere Kunden gern auf unsere Geräte zurückgreifen. Der Hydrojet hilft auch dabei, für Mitarbeiter ,,einzuspringen“, wenn diese zum Beispiel durch Krankheit oder Urlaub nicht einsatzbereit sind, denn unsere Geräte sind 365 Tage im Jahr verfügbar.

Sie bieten Ihre Produkte sowohl für den medizinischen Bereich, als auch für den Fitness- sowie Spa- und Wellnessbereich an. Worin liegt der Unterschied?

Der Unterschied liegt in der Ausstattung und der Abrechnungsmöglichkeit. Die meisten unserer Kunden entscheiden sich für die medizinische Variante aufgrund der vielseitigen Funktionen und den Abrechnungsmöglichkeiten über die Krankenkasse.

Die Themen Gesundheit und Prävention spielen eine immer größere Rolle in den Spas.Wie können Ihre Produkte hier gezielt eingesetzt werden?

Unsere Geräte dienen zur Prävention und Linderung aus ganzheitlicher Sicht. Die Gäste in den Spas suchen eine intensive Regenerierung, wobei sie für die Nutzung nicht viel Aufwand betreiben möchten. Bei unseren Geräten kann die Kleidung einfach angelassen werden.

Welche Voraussetzungen braucht es dafür?

Ein kleiner Raum mit zirka sieben Quadratmeter und einem ansprechenden Ambiente reicht aus.

Ein Blick in die Zukunft: Wohin geht die Reise künftig in den Wellnesshotels bzw. in den Spas?

Der Weg geht zu personallosen Spas. Ein Beispiel sind die zahlreicher werdenden großen Spa-Einrichtungen in Großstädten.