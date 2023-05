Die Pokale werden bereits auf Hochglanz geputzt, denn am 27. Juni ist es soweit: Die SPA Star Awards 2023 werden verliehen. In diesem Jahr wird in einer ganz besonderen Location im bayerischen Rottach-Egern gefeiert. Das Tegernsee Phantastisch ist eine Erlebniswelt der Superlative auf 2700 Quadratmetern; eine Indoor-Attraktion mit zwei einzigartigen Spiel- und Unterhaltungswelten, welche Wissensvermittlung mit Spiel und Sport auf völlig neue Weise vereint. ,,Tegernsee Phantastisch ist meine Liebeserklärung an den Tegernsee“, schwärmt Korbinian Kohler über sein Edutainment-Highlight der Weltklasse. Der innovative Kopf der Bachmair Weissach Group, zu der das Tegernsee Phantastisch gehört, wurde gerade zum ,,Hotelier des Jahres“ ausgezeichnet. An diesem Abend verwandelt sich seine multimediale Erlebniswelt zu einer prachtvollen Bühne für die Verleihung der SPA Star Awards 2023.

Die Verleihung der SPA Star Awards 2023

Termin 27. Juni 2023

Veranstaltungsort

Tegernsee Phantastisch, Rottach-Egern

www.tegernsee-phantastisch.com

Ansprechpartner

Muriel Allenbach, allenbach@redspa.de

Katrin Alisch, alisch@redspa.de

DIE NOMINIERTEN

Newcomer

Biogena Plaza, Wien Quellenhof See Lodge, St. Martin Seeleiten Lake Spa Hotel, Kaltern

Green Konzept

Biohotel Rupertus, Leogang Klosterhof – Alpine Hideaway & Spa, Bayerisch Gmain Naturhotel Forsthofgut, Leogang

SPA Konzept

Hotel Bergkristall, Oberstaufen Villa Eden – The Leading Park Retreat, Meran Relais & Châteaux Spa Hotel Jagdhof, Stubaital

Gesundheits Konzept

Ayurveda Resort Mandira, Bad Waltersdorf BollAnts – Spa im Park, Bad Sobernheim Bürgenstock Waldhotel · Health & Medical Excellence

SPA Team

Hotel Hochschober, Turracher Höhe Kurhotel an der Obermaintherme, Bad Staffelstein Parkhotel Egener Höfe, Rottach-Egern

SPA Star Plus

Bürgenstock Alpine Spa Der Öschberghof, Donaueschingen Forestis Dolomites, Brixen

City Spa

Botanic Sanctuary Antwerp Hotel Royal Savoy Lausanne Hotel Das James, Flensburg

Ehre, wem Ehre gebührt. Erst vor Ort werden die Gewinner in der jeweiligen Kategorie bekannt gegeben.

PUBLIKUMSPREIS

Premiere bei den SPA Star Awards 2023: Seit nunmehr acht Jahren wird die renommierte Auszeichnung an außergewöhnliche Wellnesshotels in sieben Kategorien vergeben. Neben der zehnköpfigen Fachjury voten ab sofort auch die Leserinnen und Leser des Wellness-Reise-Magazins SPA inside und küren ihr Wellnesshotel mit dem neuen Publikumspreis. Welches Hotel die Herzen der Leserinnen und Leser erobert hat, wird am Gala-Abend während der Preisverleihung der SPA Star Awards verraten. Sie möchten noch mitvoten? Dann einfach unter www.redspa.de Ihre Stimme abgeben.

Fotos: Seeleiten Lake Spa Hotel; Julian Artner; Patrick Langwallner; Atelier Wolkersdorfer; Michael Huber; Dominik Ketz; Florian Busch; Ortwin Klipp; Öschberghof; Hugo Thomassen; iStock_izusek