Wer repräsentiert besser als die Gründerin selbst die gleichnamige Marke Gertraud Gruber? Eigentlich müsste sie in allen internationalen Beauty-Magazinen gefeiert werden, Interviews noch und nöcher geben … Denn wer kann schon von sich behaupten bereits vor 65 Jahren den heute so gehypten ganzheitlichen Lebensstil propagiert zu haben? Der Einklang von Körper, Geist und Seele – das war keine Marketingfloskel, sondern eine Philosophie, die Gertraud Gruber ihren Gästen damals und heute vorlebt. Blitzlicht und roter Teppich, das ist der Grande Dame der Kosmetik eh ein Graus. Diskretion ist stattdessen ihr Zauberwort. Denn natürlich ist das einmalige Konzept am Tegernsee auch Prominenten nicht verborgen geblieben. Schon lange gehören sie zum Kundenstamm und schätzen die Kombination aus täglich individuellen Kosmetikbehandlungen, Massagen, Kräuterbädern mit Yoga, Qi Gong und Ismakogie, einer sanften Bewegungslehre, sowie einer basischen, zuckerfreien Ernährung. Die „Gruberin“ hat mit ihren mittlerweile 99 Lebensjahren eine ziemlich große Fangemeinde. Ihre Gäste von den Anfängen bringen inzwischen ihre Töchter und deren Töchter mit. Viele kommen teilweise mehrfach im Jahr nach Rottach-Egern und entspannen im weitläufigen Garten im Schatten der ehrwürdigen Bäume, liebevoll vom Team der Farm umsorgt. Männer haben im Übrigen hier keinen Eintritt. Ein Ritual, von dem alle Gäste schwärmen: Das Frühstück wird tatsächlich jeden Morgen ans Bett gebracht. So beginnt der Tag doch gleich viel besser.

Know-how von 25 000 Behandlungen jährlich

Wer bisher nicht Gast in der Schönheitsfarm in RottachEgern war, dem sind die Kosmetikprodukte von Gertraud Gruber unbedingt ans Herz zu legen. In ihnen stecken das ganze Know-how und die vielfältigen Erfahrungen aus jährlich mehr als 25 000 Behandlungen auf der Farm. So naturnah wie möglich mit den besten Eigenschaften in Bezug auf Wirksamkeit, Verträglichkeit und Anwendungsverhalten und klar: Made in Germany, das zeichnet alle Produkte aus. Es spiegelt sich beispielsweise das Konzept der basischen Ernährung in der Methode Marine Balance wieder. Die ganzheitliche Pflegekur für Gesicht und Körper beinhaltet unter anderem eine Gesichtspackung und ein Basenbad aus Rügener Heilkreide sowie Planktonextrakt, ein Hautfunktionsöl aus ätherischen Ölen wie Johanniskraut-, Rosmarin-, Wacholderbeeren- und Kiefernnadelöl sowie einen speziellen Basentee. Nicht nur die Haut wird so bestens versorgt, sondern mit der Kur kann ein wenig das Feeling der Schönheitsfarm von Gertraud Gruber ins heimische Badezimmer geholt werden.