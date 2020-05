Wann dürfen wir endlich in den Urlaub fahren? Oder den Abend in Restaurant, Biergarten oder Kneipe verbringen? Hoffentlich bald! Doch je nach Region sieht es in Deutschland ganz unterschiedlich aus. Denn die Öffnung von Gastronomie und Hotellerie wird von den Bundesländern bestimmt.

Wann öffnen Hotels und Gaststätten in Deutschland?

Die Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (AHGZ), Fachmedium der Branche, hat einen Überblick zusammengestellt.

Bayern: Gaststätten und Hotels öffnen nach und nach wieder. Außenbereiche von Gaststätten starten am 18. Mai, Innenbereiche ab 25. Mai. Die Zahl der Gäste wird begrenzt, einzelne Tische sollen freibleiben. Maskenpflicht gilt beim Betreten und Verlassen des Restaurants sowie für Toilettengänge. Hotels öffnen unter Hygieneauflagen für touristische Übernachtungen am 30. Mai.

Baden-Württemberg: Am 18. Mai sollen Gaststätten die Innen- und Außenbereiche öffnen dürfen. Ab 29. Mai dürfen Hotels wieder Übernachtungen für Touristen anbieten – allerdings ohne Wellness und Schwimmbad. Zudem gelten hohe Auflagen, etwas, was die Zahl von Gästen betrifft, sowie eine Reservierungspflicht.

Berlin/Brandenburg: Restaurants und Gaststätten können am 15. Mai wieder starten. Innen- und Außenbereiche dürfen dann bis 22 Uhr geöffnet sein. Vorgaben zu Abstand (mindestens 1,5 Meter) und Hygiene müssen eingehalten werden. Hotels starten am 25. Mai. Es gibt strenge Auflagen. Buffets beispielsweise sind nicht erlaubt.

Bremen: Noch gibt es keine Details.

Hamburg: Spätestens Mitte Mai soll die Gastronomie wieder starten, ebenso wie Übernachtungen von Freizeitreisenden in Hotels. Als Termin wird über den 18. Mai nachgedacht. Hygiene- und Abstandsregelungen gelten auch hier.

Hessen: Noch im Mai will Hessen wieder hochfahren. Aktuell wird über den Fahrplan beraten.

Mecklenburg-Vorpommern: Gaststätten können ab 9. Mai von 6 bis 21 Uhr für Einheimische öffnen – unter strengen Vorgaben. Maximal sechs Erwachsenen dürfen an einem Tisch sitzen. Für Servicemitarbeiter seien Masken vorgeschrieben, für Gäste nicht. Hotel öffnen am 18. Mai für Einheimische. Freizeitreisende aus anderen Bundesländern dürfen ab 25. Mai wird nach Mecklenburg-Vorpommern kommem.

Niedersachsen: Am 11. Mai dürfen Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten wieder öffnen. Allerdings mit einer Höchstbelegung von 50 Prozent. Das gilt auch für touristische Übernachtungen in Hotels ab 25. Mai. Die Dehoga Niedersachsen gibt Handlungsempfehlungen.

Nordrhein-Westfalen: Gaststätten starten am 11. Mai – sowohl innen als auch außen. Hotels öffnen am 21. Mai für Touristen. Wie überall gelten strenge Abstands- und Hygienevorschriften.

Rheinland-Pfalz: Ab 13. Mai ist die Gastro wieder offen. Vorab-Reservierungen sind Pflicht. Gäste dürfen ausschließlich am Tisch essen und trinken. Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Hotels empfangen unter Schutzauflagen ab 18. Mai wieder Gäste.

Saarland: Der 18. Mai ist Stichtag für die Öffnung von Restaurants und Kneipen. Hotels folgen später.

Sachsen: Restaurants, Kneipen und Biergärten fangen am 15. Mai – reglementiert – wieder an, sowohl innen als auch außen. Der Tischabstand muss 1,5 Meter betragen. Mundschutz für Servicekräfte ist Pflicht. Hotels starten für Touristen ab 15. Mai, offenbar ohne eine Beschränkung der Belegung.

Sachsen-Anhalt: Restaurants und Cafés öffnen am 22. Mai. Hotels auch, um Gäste aus dem Bundesland unterzubringen.

Schleswig-Holstein: Konkretes steht noch nicht fest.

Thüringen: Das Gastgewerbe kann am 15. Mai wieder öffnen.

Wie sieht es im europäischen Ausland aus?

Das Portal Kurzurlaub.de hat eine Liste von Reiseländern zusammengestellt und beantwortet Fragen zur (Reise-)Zeit nach Corona.

Österreich: ab 29.05. für Österreicher, Anfang Juli geplant für sichere Herkunftsstaaten

Schweiz: Hotels sind geöffnet, Grenzen sind geöffnet

Niederlande: Hotels ab Juli zu erwarten

Polen: Hotels sind geöffnet, Grenzkontrollen noch bis 13.05.

Dänemark: Hotels ab Mitte Juni, Grenzen sollen ab 15.05. geöffnet werden

Tschechien: Grenzöffnung ab Juli geplant

Werden die Hotels überfüllt sein? Nein, aktuell ist dies nicht zu erwarten, da auf Landesebene Beschlüsse hinsichtlich einer maximalen Belegung von 50 bis 60 Prozent (Kapazitätsgrenze) gefasst werden.

Welche Gäste werden unter Beachtung der Belegungsgrenze angenommen? Zuerst eingehende Reservierungen werden priorisiert. Es kann daher passieren das Sie zwar online eine Buchungsbestätigung erhalten, aber im Nachgang eine Absage vom Hotel, da die Belegungsgrenzen überschritten sind. Daher empfiehlt es sich frühzeitig zu reservieren.

Müssen Gäste einen Nasen-Mundschutz im Restaurant oder Frühstücksraum tragen? Nein, nur das bedienende Personal wird mit einer Schutzmaske ausgestattet sein.

Wenn ich jetzt ein Hotel reserviere und später wird ein Reiseverbot ausgesprochen, kann ich dann kostenfrei stornieren? Ja, auch hier gilt die Regel der letzten 8 Wochen. Wenn Sie im Hotel nicht anreisen dürfen/können, dann müssen Sie auch keine Stornierungskosten tragen. Da es keine Anzahlungen bei uns gibt, haben Sie auch kein Risiko.

Haben Thermen geöffnet? Aktuell ist dies von Region zu Region sehr unterschiedlich. In Österreich hat die Vielzahl der Thermen geöffnet. Hier wird mit einer Personenbegrenzung gearbeitet. Informieren Sie sich am Besten direkt in der jeweiligen Therme.

Was ist mit anderen Freizeitanbietern? Viele Museen, Zoos, Parks, Strandkorb-, Fahrrad- und Bootsverleihstationen sind ab Mitte Mai wieder geöffnet. Informieren sie sich am Besten tagesaktuell über das Internet.