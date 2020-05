Er ist der ganze Stolz von Küchenchef Damian Fernandez: der hauseigene Biogarten der andBeyond Vira Vira Lodge in Pucón, Chile. Aus dem sonnengereiften Gemüse zaubert er – in normalen Zeiten – frische und vitaminreiche Gerichte für die Gäste. Nun steht in Chile der Winter vor der Tür und reife Zucchinis, Salat, Kirschtomaten, Kürbisse und Karotten warten darauf geerntet zu werden. Da im Augenblick die Gäste ausbleiben, haben sich die Guides und das Gärtnerteam der Lodge etwas Besonderes einfallen lassen, um einmal mehr dem andBeyond Credo „Care of the People“ gerecht zu werden. Sie ernteten das Gemüse für Mapuche-Familien aus der Nachbarschaft, die eigentlich vom Tourismus der Lodge profitieren und nun hart von der Covid-19-Krise getroffen sind. Statt der Reisenden kommen nun die Menschen vor Ort in den Genuss des Biogemüses, aber auch von Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Milch, Nudeln und Zucker. Weitere Informationen unter www.andbeyond.com.