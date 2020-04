Angesichts der aktuellen Lage hat die Relaxound GmbH zwei umfangreiche Spendenaktionen gestartet. Vogelgesang ist Balsam für die Seele und wirkt entspannend auf den gesamten Körper. In Zeiten von Corona können viele Menschen jedoch nicht rausgehen und die Natur draußen genießen. Mit der Zwitscherbox und Birdybox von Relaxound holt man sich den Sound der Natur nach Hause. Die originellen Relaxtools die perfekte Lösung für alle Menschen, die momentan zu Hause bleiben müssen.



Spendenaktion für Goethe-Corona-Fonds

Von jeder im Onlineshop verkauften Zwitscherbox und Birdybox werden ab sofort fünf Euro an den Goethe-Corona-Fonds Frankfurt gespendet. „Wir möchten helfen und die Arbeit des Fonds zur Erprobung neuer Medikamente gegen COVID-19 aktiv unterstützen“, so die beiden Firmengründer Philipp Störring und Dennis Clasen. Derzeit arbeiten Wissenschaftler aus aller Welt unter Hochdruck an der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten, um das Coronavirus einzudämmen. Mindestens fünf Millionen Euro möchten die Goethe-Universität und das Universitätsklinikum Frankfurt sammeln, um die Herausforderungen der Corona-Pandemie meistern zu können. Über die Spendenplattform betterplace.org sind ebenfalls direkte Spenden an den Goethe-Corona-Fonds möglich.



Spendenaktion für Krankenhäuser



Als weitere Aktion verschenkt Relaxound 500 Zwitscherboxen an interessierte Krankenhäuser. „Mit der Zwitscherbox schenken wir einen Moment der Ruhe und Gelassenheit in diesen schwierigen Zeiten. Die Spende ist zudem ein Dankeschön an den unermüdlichen Einsatz des Klinikpersonals und soll den Erkrankten bei der Genesung helfen“, so Philipp Störring und Dennis Clasen.



www.zwitscherbox.com