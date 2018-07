Bildgewaltig

Dieses Buch macht Lust auf Urlaub. In Afrikas Süden reihen sich die Superlative und dieser Reisebildband präsentiert die Highlights: von Angola und Malawi und bis nach Namibia und Südafrika. Artenreiche Nationalparks am Luangwa, Safaris mit Flusspferden auf dem Sambesi, die donnernden Viktoriafälle, Tierparadiese am Okavangodelta, die flimmernde Kalahari und natürlich Südafrikas Panoramastraßen, der Krügerpark und Kapstadt.

Roland F. Karl, seit 35 Jahren als Reisereporter unterwegs, reiste von Südafrika bis Kapstadt, von Namibia bis Angola und zu den Viktoriafällen. Ob Nilpferd-Safari oder Wüstentour: Die Schönheiten der Länder hat er in Wort und Bild festgehalten. 100 Urlaubs-Inspirationen sorgen für Fernweh pur!

Bruckmann Verlag, 320 Seiten

Preis: 39,95 Euro