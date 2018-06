SPA inside Leserreise „Zeit für mich“

Unter dem Motto „Zeit für mich“ kamen fünf Leserinnen von SPA inside im Juni in den Genuss einer traumhaften Auszeit im 4-Sterne-Superior-Hotel Staudacherhof in Garmisch-Partenkirchen. Die Gewinnerinnen wurden mit exklusiven Behandlungen mit Produkten von Vinoble, der österreichischen Luxus-Pflegelinie aus der Steiermark, verwöhnt und bekamen ein typgerechtes Make-up von Visagist Horst Kirchberger. SPA-inside-Redakteurin Dorit Schambach begleitete sie während der drei Tage, bei denen Spaß, Genuss und Entspannung im Vordergrund standen. Hier kommen die ersten Impressionen – den Bericht gibt es in der September-/Oktober-Augabe von SPA inside.

Fünf sehr unterschiedliche Frauen freuten sich über „Zeit für sich“. Monika Kukla wird mit Ralph Wurzbach vor ihrem Vinoble Treatment. Die fünf Damen verstanden sich auf Anhieb. Auch der Genuss kam nicht zu kurz. Christa Golser freut sich über Produkte von Vinoble. Beim Facial legte Luise Koefer, CEO Vinoble Cosmetics, legt beim Facial selbst Hand an. (c) Sandra Kottmann (c) Sandra Kottmann Gute Laune beim Yoga. Bettina Zünkeler mit Visagist Horst Kirchberger. Visagist Horst Kirchberger zeigt Melanie Utz das typgerechte Make-up. Hoteldirektor Peter Staudacher freut sich über ein kleines Dankeschön der Teilnehmerinnen.