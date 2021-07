Im Dahner Felsenland lässt es sich herrlich wandern. Und anschließend in der Wellnesswelt des 4-Sterne-Superior Hotels Pfalzblick Wald Spa Resort mit Saunainsel wohlig relaxen. SPA inside war dort.

Bei Landau geht’s von der Autobahn runter und kurvig weiter durch typische Pfälzer Weindörfer. Da und dort füttern die Störche ihre Brut in den kaminhohen Nestern, der Mohn steht in prächtiger roter Blüte, der Himmel könnte blauer nicht sein … Was für eine Idylle. Bald sind die imposanten roten Formationen des Dahner Felsenlandes sichtbar. Und genau dort im Ort Dahn ist mein Ziel das Pfalzblick Wald Spa Resort. Das 4-Sterne-Superior-Hotel wird von Familie Maus – Marion und Dr. Manfred Maus sowie die beiden Töchtern – mit Herz, Visionen und großer Gastgeberfreude geführt. Und das seit mehr als 30 Jahren. Wenn sie morgens und abends ihre Gäste persönlich begrüßen, erzählen sie natürlich mit Stolz von all den Neuerungen und Veränderungen im Haus, die im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht wurden. Mit dem Ziel, das Pfalzblick zu einem Top-Wellness-Refugium zu wandeln,

das keine Wünsche offen lässt.

Einfach mal abschalten

Stammgäste kennen und lieben die Saunainsel am Naturbadeteich schon, die vor zwei Jahren in den 55.000 Quadratmeter großen Garten gebaut wurde drumherum Liegewiesen und Sonnenplateaus direkt am Wasser. Dass das keine gewöhnliche „Schwitzhütte“ ist, ist gleich zu sehen. Das zweistöckige Gebäude besticht mit klarer, moderner Formensprache, viel Glas und einem wohldesignten Innenleben: mit schicken Ruhebereichen, Blütendampfbad, finnischer Panoramasaunen, Sanarium. In der Waldsauna vogelzwitschert, blätterraschelt und wasserrauscht es. Und über den großen Flatscreen flimmert schönstes Pfälzer Landschaftskino.

Ihrem Ziel noch näher ist die engagierte Gastgeberfamilie mit dem gerade erst fertig gestellten Panoramahaus mit gläserner Fassade. In diesem Anbau verteilen sich auf zwei Etagen nochmals stylische Ruheinseln, wohltemperierte Wasserbetten sowie ein Outdoor-Whirlpool. Nach einem Wandertag ist eine Massage ein herrlich entspannender Abschluss, der die Muskeln wieder fit für die nächste Tour macht. Therapeut Arthur hat das bei mir hervorragend geschafft. Mein Lieblingsplatz im Pfalzblick war das Spa-Bistro, Schon der Name klingt so nett: Pausenraum. Am flackernden Kamin, in lässigen samtbezogenen Sofas und Sesseln oder am langen Esstisch fühlen sich Gäste wie im Wohnzimmer. Müsli, Joghurt sowie gesunde Köstlichkeiten liefern Energie für die nächste Runde Spa-Vergnügen.

LAGE Das Örtchen Dahn liegt im Pfälzer Wald, nur etwa 25 Kilometer von Wissembourg im Elsaß entfernt. Von Frankfurt aus ist das Hotel über die A67 und A61 in gut zwei Stunden erreichbar.

