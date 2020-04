Die momentane Situation um die Corona-Epidemie ist eine nie dagewesene Herausforderung. Krankenhaus- und Pflegepersonal sowie Ärzte arbeiten mit Hochdruck und leisten Großartiges, um sicherzustellen, dass Corona-Patienten und Menschen der Risikogruppe die bestmögliche medizinische Versorgung erhalten. Seit dem Ausbruch des Virus arbeiten insbesondere Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger und Betreuer in Krankenhäusern wie in Seniorenheimen rund um die Uhr, um im Kampf gegen Covid-19 zu helfen.

Das Hotel Bei Schumann in Kirschau (Oberlausitz) bedankt sich für den besonderen und unermüdlichen Einsatz des Pflegepersonals in dieser schwierigen Zeit: Petra und Rüdiger Schumann laden insgesamt 100 Pflegekräfte und Ärzte aus der Region Dresden zu einem gratis Wellness-Tag in ihr 4-Sterne Superior Haus mit großer Spa-Landschaft und Deutschlands ersten Hotel-Flying-Pool nach der Corona-Krise ein. „Unser schönes Hotel ist auf Grund der behördlichen Anordnung zurzeit geschlossen, aber wir sind sicher, dass wir zusammen die aktuelle Situation meistern werden. Wir möchten mit dieser Aktion ein Signal setzen und den Menschen, die nun rund um die Uhr für Kranke und Senioren da sind, jetzt schon ‚Danke‘ sagen und ihnen nach der Krise eine kleine, erholsame Auszeit schenken“, so Petra Schumann. Teilnehmen an der Gutschein-Aktion dürfen nur Pflegepersonal und Ärzte. Bewerbungen für die Auszeit im Schumann-Spa können per E-Mail (mit Text und Foto) an brauche-auszeit@bei-schumann.de oder per Direktnachricht auf Instagram an @hotelbeischumann oder auf Facebook an Bei Schumann – Hotelresort gesendet werden.