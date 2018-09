Auf eine Reise in den Orient…

… hatte die Trainingsabteilung von Mäurer & Wirtz eingeladen. Zur Lancierung der beiden Neuheiten von 4711 Acqua Colonia – Myrrh & Kumquat und Saffron & Iris –begaben sich die Teilnehmer im Rahmen einer Roadshow auf eine mystisch-exotische Reise.

Da die beiden neuen Düfte erstmals florale und exotisch-würzige Noten enthalten, war die Idee, die Wärme und Sanftheit der neuen Kompostionen auf verschiedene Art und Weise erleben zu lassen. So war bei Events in Hamburg, Köln, Frankfurt, Leipzig und Stuttgart ein beeindruckender „Nightmarket“ arrangiert worden.

Ich war am 28. August in Frankfurt dabei und war begeistert! Im Garten des Panther-Clubs erlebten die rund 90 Teilnehmer eine Welt aus 1001 Nacht. An verschiedenen Pavillons konnte man selbst aktiv werden, die einzelnen Inhaltsstoffe entdecken und spürbare Wohlfühlmomente genießen –das genau sollen die 4711 Acqua Colonia Kompositionen auch vermitteln.

Die Teilnehmer konnten ihre eigene Handcreme beduften, Limonade mit Safran und Kumquat genießen und später sogar ihr Steak vom Grill oder den Grillkäse mit Gewürzen wie rosa Pfeffer, Ingwer, Kardamaom und Safran individuell würzen. Dicht umringt waren auch die beiden Malerinnen, die Henna-Tattoos aufmalten.

„Ganz toll, was sich die Trainingsabteilung von Mäurer & Wirtz immer ausdenkt und mit viel Liebe zum Detail umsetzt“, das war immer wieder zu hören. Etliche Teilnehmer waren schon zum wiederholten Mal mit dabei. Denn: „Mit diesen Erlebnissen lassen sich die 4711 Cologne-Kompositionen nochmals so gut beraten und verkaufen“, waren sie sich einig.