Natürliche Hautpflege aus den Weinbergen

Altes Wissen neu entdeckt – BACK TO THE ROOTS. Was hat den Menschen immer gutgetan? Was wurde schon früher in den Badhäusern praktiziert? Genau hier setzt SanVino mit der Rückbesinnung auf die regionale Kultur und Rohstoffe an. Wein und Schönheit, ein wahres authentisches Konzept, das schon die alten Römer kannten sowie das als Schönheitselexier in Ägypten und im alten Rom bekannte Traubenkernöl bilden die Basis der SanVino Rezepturen.

Die natürlichen und wertvollen Naturvitalstoffe der SanVino Produkte stammen direkt aus den Hohenloher Weinbergen – Traubenkernöl, Rotwein und die Extrakte des Traubenkerns. Das enthaltene OPC ist ein natürlicher Anti-Aging Wirkstoff. OPC ist eines der stärksten wissenschaftlich erforschten Anitoxidatien für unseren Körper, das 50 mal stärker ist als Vitamin E. Die SanVino Rezepturen sind frei von Parabenen, Silikonen und Mineralölen.

SanVino – das Geschenk der Natur an Ihre Schönheit.

KONTAKT

San Vino, Hofgasse 10, 74639 Zweiflingen-Friedrichsruhe, Deutschland

sanvino.de