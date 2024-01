Wellness ganzheitlich neu gedacht

Immer mehr Hotel-Gäste wünschen sich heute, eigene Wellness-Routinen auch auf Reisen – an jedem Ort und zu jeder Zeit – nachgehen zu können. Peloton stellt sich diesem Anspruch und positioniert sich an vorderster Front.

Mit innovativen Must-have-Angeboten und Training wie zu Hause setzt Peloton einen ultimativen Fitness-Anzreiz und revolutioniert das gesamte Wellness-Erlebnis in der Hotellerie. Ob mit dem Peloton Bike oder Peloton Bike+ in Fitnessräumen und Gästezimmern für personalisierte Cardio-, Kraft- und HIIT-Workouts oder mit Yoga- und Meditation-Sessions speziell für die Nutzung auf dem TV in der Privatsphäre des eigenen Zimmers. Reisende werden dort abgeholt, wo sie sind.

Wellness ganzheitlich neu gedacht, dafür steht Peloton.

KONTAKT

Lennart Strodthoff, Account Manager Commercial

+49 170 8037008, lennart.strodthoff@onepeloton.com

Vanessa Brumm, Marketing Coordinator

+49 176 21053599, vanessa.brumm@onepeloton.com

Peloton Interactive Deutschland GmbH, Karl-Liebknecht-Str. 29A, 10178 Berlin

www.onepeloton.de