IONTO-COMED entwickelt und produziert Ausstattung für Kosmetikstudios, Spas und Wellness-Institute. Damit fördert das Unternehmen das Wohlbefinden, die Pflege natürlicher Schönheit und die Ästhetik. Mit professionellen Wellnesskonzepten, (Kabinen-)Einrichtung und Geräten für Profis leisten wir einen wichtigen Beitrag zu einem gesunden, ausgewogenen und stabilen Umfeld. Wir sehen es als unsere Aufgabe, neue technische Möglichkeiten durch unsere Erfahrung in der praktischen Ausstattung umzusetzen und so die Branche durch optimale Lösungen voranzubringen.

Dabei strebt IONTO-COMED bei all seinen Geräten, Behandlungsliegen und Kabinenausstattung – Made in Germany – nach höchster Qualität im jeweiligen Einsatzszenario. Kennzeichnend für die Arbeit des Unternehmens ist auch der internationale Bezug, sowohl in der Entwicklung als auch im Vertrieb. Unsere Produktneuheit 2020: GlowSolution – Für den perfekten Glow. Diese bahnbrechende Methode bewirkt in vier revolutionären Behandlungsschritten eine sofort prallere, glattere, strahlendere Haut – frei von unerwünschten Nebenwirkungen und Ausfallzeit

Julian La Fontaine, Geschäftsführung

Greschbachstraße 3, 76229 Karlsruhe, Deutschland, +49 152 22888661, julian.lafontaine@ionto.de

www.ionto.de

Branche: Kosmetische Geräte und Behandlungsliegen, Spa-Einrichtung