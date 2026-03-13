Schlaf ist weit mehr als Erholung, er ist eine der wichtigsten Grundlagen für ein gesundes, leistungsfähiges und langes Leben. Unter dem Motto „Sleep well, live better“ rückt der World Sleep Day am 13. März 2026 die zentrale Rolle von Schlaf für unsere körperliche Gesundheit, mentale Resilienz und langfristige Performance in den Fokus.

Schlaf als Gesundheitsinfrastruktur

Die Schlafforschung zeigt, dass chronischer Schlafmangel mit erhöhtem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, metabolische Störungen und kognitive Beeinträchtigungen verbunden ist Schlaf zählt heute zu den wichtigsten Säulen der Gesundheit und ist gleichwertig mit Ernährung und Bewegung. Während wir schlafen, laufen entscheidende Prozesse ab, wie Regeneration von Muskeln und Gewebe, Stärkung des Immunsystems, Reinigung des Gehirns durch das glymphatische System sowie Regulation zentraler Hormone wie Melatonin und Wachstumshormon.

Schlafprobleme sind weit verbreitet

Trotz seiner Bedeutung wird Schlaf häufig unterschätzt. Dabei zeigen aktuelle Zahlen, wie groß die Herausforderung ist:

Knapp 43 % der Deutsche leiden an Schlafproblemen.

Die Mehrheit der Deutschen schläft zu wenig, wobei rund 10 % an chronischer Insomnie leiden.

60 % der Bevölkerung schlafen unter der Woche weniger als die angestrebten 8 Stunden.

Fast 40 % der Erwachsenen nutzen Schläfmittel oder Hilfsmittel, besonders junge Erwachsene.

Frauen sind häufiger mit Schlafstörungen konfrontiert als Männer.

Stress und mentale Belastung gehören zu den häufigsten Ursachen.

Die Zahl der ambulanten Diagnosen psychisch bedingter Schlafstörungen stieg von 2014 bis 2024 bundesweit um 73,5 Prozent.*

Die unterschätzte Rolle der Körpertemperatur

Ein zentraler Faktor für Schlafqualität ist die Thermoregulation. Bereits geringe Abweichungen – zu warm oder zu kalt – können den Schlaf unterbrechen und die Tiefschlafphasen verkürzen.

*Quellen: Statista, Pronova BKK 2024 & Pronova BKK 2025,KKH Kaufmännische Krankenkasse