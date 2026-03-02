Naturhotel Lüsnerhof in Südtirol – Die Kraft der Natur

Eingebettet in die unberührte und idyllische Bergwelt des Lüsnertals in Südtirol steht das 4-Sterne-Superior Naturhotel Lüsnerhof für achtsame Erholung im Einklang mit der Natur. Nachhaltigkeit prägt das gesamte Haus – von der Architektur bis zur gelebten Naturellness®-Philosophie. Herzstück des hoteleigenen Mindfulness-Programms ist die neue Panorama-Shala, in der Yoga, Meditation und bewusste Atemarbeit zu mehr innerer Balance führen. Tiefe Entspannung verspricht zudem das weitläufige Naturellness® Spa mit Panorama-Sauna, Wasserwelten und naturnahen Rückzugsorten mit Dolomitenblick. Ob beim Waldbaden, täglich geführten Wanderungen, auf dem längsten Saunapfad der Alpen oder in exklusiven Ritualen – der Lüsnerhof schafft einen kraftvollen Raum für Regeneration, Klarheit und nachhaltiges Wohlbefinden. www.naturhotel.it

