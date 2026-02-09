-Advertorial-

Natürliche Hautpflege, die wirkt: Dafür steht Oceanwell, die zertifizierte Naturkosmetik aus Kiel. Sie verwöhnt in vielen Kosmetikstudios und Spa-Hotels die Haut mit Wirkstoffen aus dem Meer – insbesondere kostbarem Bio-Algenextrakt aus eigener Produktion und natürlichem Meerwasser.

Meeresalgen nutzen hochwirksame Feuchtigkeitsbinder, um bei Ebbe nicht auszutrocknen. In der Kosmetik helfen sie der Haut, Feuchtigkeit länger zu speichern: Algenzucker, Meeresmineralien und weitere essentielle Wirkstoffgruppen entfalten im Zusammenspiel ihre schützende Wirkung gegenüber Umwelteinflüssen.

Drei Oceanwell Pflegeserien

Oceanwell bietet Pflege für jeden Hauttyp, je nach Bedarf ergänzen sich die Produkte der drei Pflegeserien optimal:

Die Oceanwell Basic.Line eignet sich mit ihrem Algenwirkstoff-Komplex und natürlichem Meerwasser ideal als Alltagspflege für die ganze Familie.

Die Biomarine Cellsupport Serie wurde speziell für die irritierte und empfindliche Haut entwickelt. Sie eignet sich auch zur therapiebegleitenden Pflege bei Neurodermitis und Schuppenflechte.

Die OceanCollagen ProAge Line mit dem innovativen Wirkstoff „ozeanisches Kollagen“ und natürlichem Meerwasser richtet sich an anspruchsvolle und reife Haut.

Oceanwell für Profis

Die Oceanwell Professional.Line umfasst Kabinengrößen aller Serien sowie ausgewählte Spezialprodukte. Diese lassen sich vielfältig für Gesichts-, Körper-, Wellness- und Thalassoanwendungen kombinieren – von Bernsteinpulver über Rügener Kreide bis hin zu verschiedenen Algen.

25 Jahre Meeresforschung

Hinter Oceanwell steckt ein Team aus Meeresbiologen, das schon seit 25 Jahren Wirkstoffe aus dem Meer erforscht, insbesondere Algen. Die Oceanwell-Produkte stehen sinnbildlich für den Schutz und die verantwortungsvolle Nutzung der Meere.

www.oceanwell.de