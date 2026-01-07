Die INTERGASTRA 2026 rückt näher – und mit ihr ein Format, das in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten inhaltlichen Treffpunkte der Hotellerie geworden ist. Das FokusHOTEL zeigt vom 07. – 11.02.2026 einmal mehr, wie sehr sich die Branche in einer Phase des Aufbruchs befindet. Nicht als reine Produktshow, sondern als kuratierte Wissensplattform versteht es die Messe Stuttgart, relevante Zukunftsfragen aufzugreifen und in einen Dialog zu überführen, der wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig praxisnah ist.

Die Hotellerie steht an einem Wendepunkt. Kostendruck, neue Rahmenbedingungen, digitale Transformation, ein tiefgreifender kultureller Wandel in den Belegschaften und die wachsende Bedeutung nachhaltiger Geschäftsmodelle treiben Betreiberinnen und Betreiber gleichermaßen um. Die Bühne des FokusHOTEL wird deshalb erneut zu einem Ort, an dem Probleme nicht nur beschrieben, sondern vor allem Lösungen sichtbar gemacht werden. Der Anspruch: Orientierung geben in einer Zeit, in der Geschwindigkeit und Komplexität stetig zunehmen.

Ein thematischer Schwerpunkt liegt auf der Kreislaufwirtschaft. Nachhaltigkeit wird längst nicht mehr als moralischer Zusatz verstanden – sie ist betriebswirtschaftliche Notwendigkeit geworden. Zirkuläres Denken, materialbewusste Architektur, Ressourceneffizienz und neue Formen der Wertschöpfung prägen die Debatten. Expertinnen und Experten aus Unternehmen, Wissenschaft und Beratung zeigen, wie Hotels mit Zero-Waste-Konzepten, intelligenten Energie- und Stoffkreisläufen und langfristigen Investitionsstrategien nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich gewinnen. Dabei geht es nicht um theoretische Modelle, sondern um greifbare Beispiele und evidenzbasierte Ansätze.

