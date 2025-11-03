Spa und Mee(h)r

Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich im DAS AHLBECK HOTEL & SPA direkt am weißen Ostseestrand der Sonneninsel Usedom verwöhnen. Mit 77 individuellen Zimmern empfängt Sie das exklusive 4-Sterne Superior Hotel in edler Atmosphäre und mit viel Wohlfühlambiente. Erleben Sie jede Menge Entspannung im 2000 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit Innenpool, Infinity-Außenpool, SPA Deluxe und Meerblick-Panorama-Saunen.

Die unvergleichliche Lage des DAS AHLBECK HOTEL & SPA bietet vielfältige Möglichkeiten zur Erkundung der Insel, für sportliche Aktivitäten und den Ausgangspunkt für das kulturelle Programm der drei Kaiserbäder. Das milde Reizklima sowie die aus 408 Metern Tiefe geförderte Jodsole bilden die idealen Voraussetzungen für beste Erholung.

Machen Sie mit und gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen in einem der Zimmerparadiese inkl. Halbpension und 1 x Solebad

DAS AHLBECK HOTEL & SPA ****S ♦ Buss & Bohlen OHG Dünenstr. 48 ♦ 17419 Seebad Ahlbeck ♦ info@das-ahlbeck.de ♦ www.das-ahlbeck.de

