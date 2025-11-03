-Advertorial-

THE ESSENCE OF GOLD STURGEON

Mit Essence of Gold Sturgeon feiert l’Elixir des Glaciers die kostbarsten Schätze des Wassers. Nach dem Fluide Merveilleux und der Crème Merveilleuse vervollständigt nun das Sérum Merveilleux das Pflegeritual.

Im Zentrum steht die Verbindung von Präzision, Forschung und Natur. Die gewonnene Stör-DNA aktiviert die Zellen, stärkt die Hautstruktur und verleiht dem Teint neue Geschmeidigkeit und strahlende Leuchtkraft.

Ein Mineralstoff-Komplex aus Magnesium, Mangan und Selen remineralisiert die Haut, steigert ihre Vitalität, schützt vor freien Radikalen und lässt sie von innen heraus strahlen.

Das perfekte Ritual für strahlende, feste Haut:

Fluide Merveilleux

Ultrafeine Nanoemulsion für sofortige Strahlkraft – bereitet die Haut optimal auf die nachfolgenden Pflegephasen vor. Sérum Merveilleux

Niedermolekulare Stör-DNS glättet, festigt und unterstützt die Hautregeneration nachhaltig. Crème Merveilleuse

Reichhaltige, samtige Creme mit hochmolekularer DNS – stärkt die Hautbarriere und speichert Feuchtigkeit langanhaltend.

Im Spa – die Vollendung der Kunst

Im Spa entfaltet das Masterpiece Treatment die Essenz von l’Elixir des Glaciers in ihrer reinsten Form. Zwei Reinigungsphasen, drei Massagen und vier Masken, veredelt durch die schwerelose Butterfly Motion, regenerieren, modellieren und straffen die Haut. Sanfte Klänge, inspiriert von den Schweizer Alpen, schenken Ruhe und Erneuerung, ein Ritual zeitloser Eleganz.

Sie sind Hotel Spa-Manager oder Inhaber eines Kosmetiksalons?

Lassen Sie selbst sich von den Valmont Ergebnissen überzeugen!

Terminbuchungen unter customercare@evalmont.com und mehr Informationen auf unserer Website.