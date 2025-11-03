-Advertorial-

LONGEVITY CARE von JANSSEN COSMETICS ist das Ergebnis intensiver epigenetischer Forschung. Im Zentrum der Entdeckung stehen Klotho und Sirt, die als Master-Gene der Langlebigkeit gelten. Mit zunehmendem Altem (bereits ab dem 25. Lebensjahr) nimmt die Aktivität dieser Gene ab.

Das innovative Cosmeceutical-System hinter LONGEVITY CARE basiert auf aktiven Wirkstoffen, die genau am Kern des Hautalterungsprozesses ansetzen. Sie stimulieren die Master-Gene mit dem Ziel, die natürlichen Schutz- und Regenerationsmechanismen der Haut zu unterstützen, ihre Widerstandskraft zu stärken und ihre Jugendlichkeit zu bewahren.

Serum – Mit Evergreen aus Myrtenblättern zur Stimulation von Sirt und Ayurvedic Harmony aus „heiligem“ Basilikum. Unterstützt die Haut bei der Reduzierung feiner Linien, verbessert ihre Elastizität, schützt vor Umweltstress und verleiht neue Strahlkraft.

Eye Cream – Mit Ashwagandha zur Bewahrung des Jugendproteins Clotho und Eye Beautifyer für mehr Leuchtkraft der Augenpartie. Mildert Schwellungen, glättet das Hautbild und lässt den Blick erholt und frisch wirken.

Cream – Mit Clotho, Ashwagandha, Resveratrol und Edelweiß-Zellkultur-Extrakt. Festigt die Hautstruktur, definiert Konturen neu, sorgt für einen ebenmäßigen Teint und schenkt ein regeneriertes Hautgefühl mit natürlichem Glow.

LONGEVITY CARE – Mehr als Pflege. Der Beginn einer neuen Ära für gesunde, schöne Haut.

Ein Leben für die Schönheit. Systempflege made in Germany.

JANSSEN COSMETICS steht für leidenschaftliche innovative Wirkstoffkombinationen höchster Qualität. Als einer der Pioniere auf dem Markt der Cosmeceuticals in Deutschland entwickelten wir erstmals eine Systempflege, die den Übergang zwischen reiner Schönheitspflege und wissenschaftlich fundierter Hautpflege ermöglicht. Als Familienunternehmen möchten wir Ihnen mit effektivsten Wirkformeln, hochprofessioneller Beratung und individuellen Behandlungssystemen ein spürbares und sichtbares PLUS bieten — Systempflege für die Schönheit.

