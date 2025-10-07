Das finden auch die Römer, und die müssen es schließlich wissen.Von lässiger Lebenskunst bis zum „beherrschten Chaos“ vereint die Ewige Stadt alles, was das Flair einer südländischen Metropole ausmacht. Dazu an fast jeder Straßenecke die Superlative jahrhundertealter Baukunst, die bleibenden Reste des Zentrums der antiken Welt und natürlich das Herz der katholischen Kirche, der Petersdom: Es gibt wohl keine Stadt des Planeten, die mehr Sehenswürdigkeiten zu bieten hat.

Grund genug, sie in zehn Stadtrundgängen zu erkunden, ohne dabei die abseits gelegenen Nischen zu vernachlässigen. Flankiert wird das Ganze von einem umfangreichen Serviceteil mit zahllosen Übernachtungs- und Restauranttipps für jeden Geschmack und Geldbeutel, Shoppingadressen und Tipps zum Nachtleben. Forum Romanum, das Rom der Antike, der Vatikan, die Spanische Treppe, der Trevi-Brunnen, die Piazza Navona – neben diesen und vielen weiteren klassischen Sightseeing-Highlights bietet unser Rom-Reiseführer Geheimtipps abseits der Touristenpfade: von kleinen, bei Einheimischen sehr beliebten Restaurants bis hin zu „sprechenden Statuen“.

Der City-Guides ist mit zahlreichen Features (z. B. einem Kapitel für den schmaleren Geldbeutel, einem Kinderkapitel, kurzkommentierten Listen mit allen Restaurants und Museen auf einen Blick) ausgestattet, die die Orientierung erleichtern. Den Auftakt bilden Themenseiten zu den Stadtvierteln und Sehenswürdigkeiten, zur Kulinarik, zum Nachtleben und zum Shopping.

Die Touren und Ausflüge führen in alle Winkel der Stadt, wobei auch Viertel abseits der Top-Sehenswürdigkeiten berücksichtigt werden. Für Sie ausgesucht und ausprobiert – die MM-Bücher mit ihren Restaurant- und Einkaufstipps, ihren Hintergrundgeschichten und Service-Infos sind, was sie schon immer waren: mehr als „nur“ Reiseführer.

Rom von Sabine Becht, Michael Müller Verlag, 328 Seiten, 178 Fotos, herausnehmbare Karte (1:11.500), 39 Detailkarten, 10 Touren, € 19,90