Bleiche Resort & Spa und Sri Sri Tattva kündigen exklusive Retreat-Woche an

Zum ersten Mal können Gäste im Spreewald authentisches indisches Ayurveda in seiner ganzen Bandbreite erleben – nicht in Indien, sondern inmitten der stillen Naturlandschaft des UNESCO-geschützten Biosphärenreservats.

Vom 05. bis 12. Oktober 2025 richtet das Bleiche Resort & Spa in Zusammenarbeit mit Sri Sri Tattva, einer weltweit führenden Ayurveda- und Wellness-Marke, eine einzigartige Ayurveda-Retreat-Woche aus.

Unterstützt von der Indischen Botschaft in Deutschland und dem Tagore Centre Berlin bietet das Programm das vollständige Spektrum des Ayurveda – so wie es in Indien seit über 5.000 Jahren praktiziert wird, darunter:

• Nadi Pariksha (Pulsdiagnose) durch indische Ayurveda-Experten

• Traditionelle Anwendungen mit originalen Produkten aus Indien

• Ayurvedische Küche, die indische Kräuter mit Spreewälder Zutaten verbindet

• Yoga, Meditation und Kulturprogramme für Körper, Geist und Seele

Ayurveda: Mehr als Wellness – eine Wissenschaft vom Leben Ayurveda, übersetzt „die Wissenschaft vom Leben“, ist eines der ältesten ganzheitlichen Gesundheitssysteme der Welt. Es ist mehr als eine Behandlung – Ayurveda ist eine umfassende Gesundheitsphilosophie, die Körper, Geist und Seele in Einklang bringt. In einer Zeit, in der Gesundheit und seelisches Wohlbefinden zunehmend herausgefordert sind, bietet Ayurveda authentische und praktische Werkzeuge für den Alltag.

Die Retreat-Pakete umfassen 3 Nächte Discovery, 5 Nächte Immersion und 7 Nächte Renewal – jeweils mit Beratung, individuellen Therapien, Yoga, Meditation und authentischer ayurvedischer Küche.

www.srisritattva.eu | www.bleiche.de