40 Jahre Zellkosmetik – 40 Jahre sichtbare Wirksamkeit. Zum Jubiläum erfindet Valmont seine Kollagenmaske neu: Das Regenerating Mask Treatment. Eine Pflegeikone, inspiriert aus der Medizin, die heute Luxus, Wirksamkeit und Wissenschaft vereint. Seit 1985 steht die Maske für ein Anti-Aging-Ritual. Ihr Geheimnis: pures, nativesKollagen, ein außergewöhnlicher Wirkstoff, der Feuchtigkeit spendet, Falten glättet und die Haut sichtbar beruhigt.

Die neue Maske entfaltet ihre Wirkung in drei Dimensionen: Kollagenfasern hydratisieren tiefenwirksam, Kollagenmoleküle polstern die Haut auf und biomimetische Peptide regen die hauteigene Kollagenproduktion an. Ein perfekter Dreiklang, der sofortige Frische schenkt und die Haut langfristig regeneriert.

Für die Variante für den professionellen Gebrauch ist diese Kollagenmaske ab Oktober 2025 in einer noch reineren und konzentrierteren Form erhältlich, die zu 98 % aus Kollagen besteht. Studien bestätigen die Wirksamkeit:

Mit dem Regenerating Mask Treatment feiert Valmont sein 40-jähriges Bestehen – ein neues Kapitel in der Geschichte der Schweizer Zellkosmetik. Kein Wunder, dass die Kollagenmaske den Höhepunkt jeder Behandlung bildet: Nach der Schmetterlingsmassage legt sich der kühlende Kollagenschleier wie eine zweite Haut auf das Gesicht. Das Ergebnis: strahlende, glatte und prall durchfeuchtete Haut.

Sie sind Hotel Spa-Manager oder Inhaber eines Kosmetiksalons?

Lassen Sie selbst sich von den Valmont Ergebnissen überzeugen!

Terminbuchungen unter customercare@evalmont.com und mehr Informationen auf unserer Website.