-Advertorial-

Am 29. und 30. Oktober 2025 verwandelt sich das MOC München wieder in den Treffpunkt für visionäre Gastgeber, kreative Köpfe und Designliebhaber: Die Independent Hotel Show Munich geht in ihre zweite Runde.

Nach der erfolgreichen Premiere mit über 2.000 Besucherinnen und Besuchern präsentiert die Messe erneut ein kuratiertes Ausstellerportfolio mit über 170 Partnern – von Interior-Design und Architektur über Technologie und F&B bis hin zu Wellness- und Spa-Lösungen, die Trends setzen. Was die IH Munich besonders macht: Sie richtet sich ausschließlich an die unabhängige Luxus- und Boutique-Hotellerie im deutschsprachigen Raum, mit starkem Fokus auf die Alpenregion, wo viele familiengeführte Häuser mit einzigartiger Handschrift und maßgeschneidertem Gästeservice brillieren. Neben der Ausstellung erwarten die Besucherinnen und Besucher inspirierende Panel-Diskussionen, praxisnahe Keynotes und Networking in stilvollem Rahmen. Ein Highlight sind die Independent Hotel Show Awards in vier Kategorien – unter anderem „Hotel of the Year“ und „Hotel Design of the Year“ – die Exzellenz, Innovationskraft und Gestaltungskompetenz würdigen. Die Preisverleihung am ersten Messetag ist festlicher Höhepunkt und ideale Bühne, um neue Maßstäbe in der Hotellerie zu feiern.

Melden Sie sich jetzt an – ob als Ausstellender oder Besuchender – und werden Sie Teil einer Veranstaltung, die Ideen beflügelt und Kontakte auf höchstem Niveau ermöglicht. Für Hoteliers, Interior Designer und Architekten ist der Eintritt frei, vorbehaltlich einer Bestätigung der Teilnahmeberechtigung. Hier geht es direkt zur Anmeldung.

