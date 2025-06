2015 riefen die Vereinten Nationen (UNO) diesen Aktionstag ins Leben, um weltweit die Bedeutung der Yogapraxis für ganzheitliches Wohlbefinden zu zelebrieren. Heute ist die indische Lehre für mehr Achtsamkeit beliebter denn je. Wo es die schönsten Retreats, Hotels, Hotspots rund um das Thema Yoga gibt, verrät Ihnen SPA inside in jeder Ausgabe.

Und wer gleich loslegen will, findet hier den idealen Einstieg.

… oder Yoga mal anders: Mit Face-Yoga im Hillside Beach Club an der türkischen Ägäis wird die innere Balance nach außen gebracht

Dank spezieller Übungen steht beim Gesichts-Yoga das schöne und natürliche Altern im Vordergrund. Eine türkische Beauty-Expertin führt durch kurzweilige Sessions in Kleingruppen und hilft Teilnehmerinnen und Teilnehmern dabei, die Übungen in die tägliche Routine zuhause einzubauen. Es wird trainiert, die über 50 verschiedenen Gesichtsmuskeln gezielt einzeln anzuspannen oder lockerzulassen – und dass sich andere Muskeln ungewollt mitbewegen. Augentraining oder eine starke Wangenmuskulatur sollen Falten, hängenden Mundwinkeln, Doppelkinn und Puffy-Eyes entgegenwirken. Erwünschter Nebeneffekt: Die Workouts regen zudem die Durchblutung und den Lymphfluss an, was ebenfalls einem aufpolsternden Effekt fördern soll. Die Übungssessions finden regelmäßig während der renommierten Feel Good Week im Hillside Beach Club statt. Getreu dem Motto „Wohlfühlen“ öffnet das Fünf-Sterne-Resort an der türkischen Ägäisküste zwei Mal jährlich seine Tore für alle Wellness-Begeisterten. www.hillsidebeachclub.com