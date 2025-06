Anlässlich des Global Wellness Day am 14. Juni lädt Jumeirah – ein international führendes Unternehmen im Bereich der Luxushotellerie und Mitglied der Dubai Holding – Gäste auf der ganzen Welt zu einer ganzheitlichen Wellness-Reise ein. In den Talise Spa-Destinationen erwarten den Gast ein bewusst gestaltetes Angebot, das Körper, Geist und Seele gleichermaßen anspricht.

Das Programm erstreckt sich über zehn Länder und 15 Reiseziele und vereint einfühlsame Erlebnisse, die in Natur und Kultur verwurzelt sind – jedes davon ist darauf ausgerichtet, Präsenz und Gleichgewicht wiederherzustellen. Von Segnungen auf Bali über Atemübungen in London bis hin zu Schildkröten-Rehabilitationstouren in Dubai spiegelt jede Aktivität den Rhythmus ihrer Umgebung wider. Das diesjährige Thema: #ReconnectMagenta ruft Gemeinschaften dazu auf, ihre Verbindung zu sich selbst, zu anderen und zum Planeten wiederzuerwecken – eine Vision, die im Mittelpunkt von Talises Ansatz zum Wohlbefinden steht.

Talise ist mehr als nur ein Spa-Ziel. Es ist eine Philosophie, die Präsenz, Verbundenheit und bewusstes Leben fördert. Hier ist ein kleiner Einblick in das Portfolio von Jumeirah an diesem Global Wellness Day:

Die Vereinigten Arabischen Emirate

In Dubai können Gäste des before unwinding in Talise Spa’s wellness facilities Jumeirah Burj Al Arab ihren Tag mit Sonnenaufgangs-Yoga, einem nahrhaften Frühstück und einem Valmont-Hautpflege-Meisterkurs beginnen. Anschließend erhalten sie einen Blick hinter die Kulissen des Dubai Turtle Rehabilitation Project (DTRP). Hier erfahren sie mehr über die Bemühungen des Teams zum Schutz der Meere – und haben die Möglichkeit, die Schildkröten zu füttern und eine private Aquarium-Führung zu genießen. Im Jumeirah Marsa Al Arab hingegen liegt der Schwerpunkt auf emotionalem Wohlbefinden mit somatischem Yoga, Atemübungen und einem Vortrag über die Verbindung zwischen Darm und Geist von Wellness- und Langlebigkeitsernährungsexpertin Silvena Rowe. Außerdem haben sie die Möglichkeit, Wellness-Technologien kennenzulernen. Im Jumeirah Beach Hotel können Gäste auf der Veranstaltungswiese von Janat Al Bahar morgens Yoga und belebende Kaltbäder genießen. Anschließend können sie im Safinah Ballroom Wellness-Erlebnisse genießen. Dort erwarten sie gesunde Snacks und Leckereien, Wellness-Beratungen, Hand- und Percussion-Pistolen-Massagen, Kinder-Yoga und familienfreundliche Aktivitäten. Madinat Jumeirah hingegen verbindet die Gäste mit der Natur durch geführte Öko-Wanderungen, Yoga bei Sonnenuntergang und Klangheilung unter dem Sternenhimmel. Jumeirah Burj al Arab

In Abu Dhabi bietet Jumeirah Saadiyat Island ein ganzheitliches Programm mit Yoga und Meditation am Strand, einer gesunden Frühstücksbar, einem personalisierten Technogym-AI-Check-up und Klangheilungssitzungen.

Der Golf

Gäste des Jumeirah Muscat Bay im Oman können achtsame Meditation, einen Stretching- und Mobilitätskurs sowie eine geführte Naturwanderung mit anschließendem Strand-Yoga bei Sonnenuntergang ausprobieren. Etwas weiter entfernt bietet das Jumeirah Gulf of Bahrain intensive Klangheilung an, gefolgt von einem praktischen Workshop zur Herstellung individueller Körperpeelings oder Haarmasken. Zum Abschluss gibt es einen geführten Massagekurs, um die physiologischen Vorteile der Massage zu verstehen. Techniken. In Kuwait lädt Jumeirah Messilah Beach seine Gäste zu einer wohltuenden Pilates-Sitzung unter der Leitung eines Psychologen und Fitnessexperten ein, gefolgt von Tagebuchschreiben am Strand.

Europa und Großbritannien

Jumeirah Capri Palace In Italien lädt das Jumeirah Capri Palace seine Gäste dazu ein, mit Yoga am Pool ihr Gleichgewicht wiederherzustellen, gefolgt von der einzigartigen Leg School ® Therapy von Professor Francesco Canonaco. Diese renommierte Behandlung, die es exklusiv im Capri Medical Spa gibt, fördert die Durchblutung, verbessert den Hautton und fördert das Wohlbefinden des ganzen Körpers, während sie gleichzeitig Cellulite, Krampfadern und Dehnungsstreifen bekämpft. Drüben in Spanien, im Jumeirah Mallorca, beginnt der Tag mit einem erdenden Hatha-Yoga-Sonnengruß und einer Meditation vor der Kulisse des Panoramablicks auf das Mittelmeer und das majestätische UNESCO-Welterbe Serra de Tramuntana. In London bietet derweil das Jumeirah Carlton Tower einen von GROUND geleiteten Sinnes-Workshop mit Atemübungen, Aromatherapie und geführter Meditation, gefolgt von einem energetisierenden Sanctum-Workout mit Blick auf die Cadogan Gardens.

Asien

In Indonesien lädt das Jumeirah Bali seine Gäste zu einem erholsamen Wellness-Erlebnis mit Strandsegnungsritualen, Tarot-Lesungen, Yin-Yang-, Hatha- und Pranayama-Yogasitzungen, einem lehrreichen Vortrag mit TAO über traditionelle chinesische Medizin für ein langes Leben und der Möglichkeit ein, die wohltuende Wirkung von Kräutertee zu entdecken. Auf den Malediven können Gäste des Jumeirah Olhahali Island an einem Sonnenaufgangslauf, geführten Spa-Ritualen, Sonnenuntergangs-Yoga und Voice-Alchemie-Klangreisen teilnehmen. Besucher des Jumeirah Guangzhou oder Jumeirah Nanjing in China erwartet eine Mischung aus modernen und traditionellen Praktiken – vom Acht-Trigramme-Boxen und Collagen-Behandlungen bis hin zu Morgenmeditation und Yoga.

Jumeirah Guangzhou

Diese Erlebnisse sind von Achtsamkeit und Sorgfalt geprägt und schenken mehr als bloße Entspannung – sie fördern ein tiefes Gefühl von Präsenz und innerer Klarheit. Weitere Informationen und das Global Wellness Day-Programm von Jumeirah finden Sie unter

https://www.jumeirah.com/en/campaigns/global-wellness-day