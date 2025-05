Anlässlich des internationalen „Aktionstags für Frauengesundheit“ am 28. Mai rückt die IST-Hochschule für Management in einem kostenfreien Webinar den Menstruationszyklus und seine Bedeutung für die Gesundheitsförderung von Frauen in den Mittelpunkt. Der Menstruationszyklus beeinflusst viele Prozesse im weiblichen Körper – von der Energie über die Leistungsfähigkeit bis hin zur Regeneration. Wer diese natürlichen Abläufe besser versteht, kann Bewegung, Ernährung und Gesundheitsverhalten gezielter auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen. Deshalb wird IST-Dozent Dr. Eduard Isenmann am Mittwoch, dem 28. Mai, um 17 Uhr, im kostenfreien Webinar „Menstruationszyklus im Fokus – wissenschaftliche Perspektiven auf Bewegung und Ernährung“ seine Forschung zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in Sport, Regeneration und Ernährung vorstellen und spannende Perspektiven liefern. Dr. Isenmann hat Sport und Chemie studiert und befasst sich mit dem Einfluss von Ernährung, Nahrungsergänzungsmitteln und regenerationsfördernden Maßnahmen auf die sportliche Leistungsfähigkeit. Hier können Sie sich anmelden.