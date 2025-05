DUFTSTARS 2025 FEIERT DAS FRÜHLINGSFEST DER DÜFTE

Am Donnerstagabend wurde in Düsseldorf der Deutsche Parfumpreis DUFTSTARS verliehen. Mit dieser wichtigsten Auszeichnung der deutschen Kosmetikbranche ehrte die Fragrance Foundation Deutschland zum insgesamt 33. Mal die Düfte des Jahres. Nachdem die DUFTSTARS-Gala in den Vorjahren im Herbst stattfand, wechselte die Branche in diesem Jahr in den Mai und feierte ein großes Frühlingsfest mit Deutschlands besten Düften.

Bei dem Event in der Düsseldorfer „Rheinterrasse“ gingen die begehrten Trophäen für das Jahr 2025 u.a. an Düfte wie „Baccarat Rouge 540” der Marke Maison Francis Kurkdjian, an Marc Jacobs für „Perfect Elixir“, „Myself le Parfum“ von YSL Beauté, „Barénia” von Hermès und „Eau d’Ombré Leather“ von Tom Ford. Den Preis in der Kategorie „Lifetime Achievement Award“ erhielt in diesem Jahr der Parfümeur und Duftunternehmer Kilian Hennessy. Mit dem „Personality Award“ zeichnete die Fragrance Foundation Deutschland zudem die eigens aus den USA angereiste Unternehmerin und Influencerin Khloé Kardashian aus.

In der von Frauke Ludowig moderierten Verleihung übernahmen zahlreiche Prominente die Patenschaften für die ausgezeichneten Düfte. Mit dabei waren die Sängerin Sarah Engels und „Let’s Dance“-Juror Jorge González sowie die Moderatorinnen Janin Ullmann, Jana Ina Zarrella, Neda Peemüller und Annika Lau. Hinzu kamen die Models Lilly Becker, Ann-Kathrin Götze, Franziska Knuppe, Anna Hiltrop und Lara Runarsson. Auch der Influencer Stefano Zarrella und seine Kolleginnen Shanti Joan Tan und Kisu wirkten mit. Als Show-Act trat die US-amerikanische Soulmusikerin Deborah Woodson auf.

„Düfte gehören mehr als je zuvor zur eigenen Persönlichkeit und sind Teil des Personal Brandings“, sagt Udo Heuser, Präsident der Fragrance Foundation Deutschland. „Düfte sind Kulturgut und ein guter Duft hat einen enormen und vor allem positiven Einfluss auf unsere Stimmung. Diese besondere Qualität eines Parfums als unverzichtbarer Teil unseres Lebensgefühls ehren wir als Fragrance Foundation Deutschland jedes Jahr mit dem Deutschen Parfumpreises DUFTSTARS. Wir feiern damit auch die Innovationen und die schöpferische Kreativität, die in dieser Form nur die Originale bieten und positionieren uns in diesem Zusammenhang ausdrücklich gegen jede Form der Kopie, Fälschung und Nachahmung.“

„Die DUFTSTARS sind jedes Mal ein einzigartiger Event“, betont Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland. „Das liegt an unseren tollen Gästen, den hochkarätigen Preisträger:innen und an der festlichen Atmosphäre des Abends. Die Wahl des Monats Mai als Termin hat uns zudem eine saisonale Atmosphäre beschert, die die Freude an Parfums nur verstärkt. Im Vorfeld hatte die Jury einmal mehr keine leichte Aufgabe, denn das Qualitätsniveau der Einreichungen war sehr hoch. Am Ende ging es in allen Kategorien um Nuancen – und auch bei den Publikumspreisen war das Ergebnis sehr knapp. Das gilt für etablierte Marken und spannende Newcomer gleichermaßen. Hinter den Preisträger:innen und Nominierten stehen stets beeindruckende kreative Köpfe und fantastische Marken und wir sind stolz, deren Leistung angemessen zu würdigen.“

Susanne Stoll, Chefredakteurin von INSIDE beauty und Mitglied der Fachjury, war bei der Preisverleihung dabei

Im Laufe des Abends wurden Duftkreationen in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. Bei den „Lifestyle“-Düften gewannen das Eau de Cologne für Damen „Remix Green Oasis“ von 4711 und das Herrenparfum „Scenting Experience Inspired Nature“ der Marke Mexx. Die Duftstars in der Kategorie „Prestige“ gingen an „Barénia“ von Hermès und „Eau d’Ombré Leather“ von Tom Ford. Unter den Klassikern fiel die Entscheidung auf „Baccarat Rouge 540“ (Maison Francis Kurkdjian) sowie „Millésime Impérial“ (Creed), während in der Kategorie „Exklusiv“ „Vanilla Sex“ (Tom Ford) gewann.

Zum besten Duft in der Kategorie „Niche Independent“ kürte die Fragrance Foundation Deutschland „Mojave Ghost Absolue de Parfum“, eine Kreation der europäischen Marke Byredo. Unter den Nominierten im Bereich „Home Fragrance“ ging die Auszeichnung an die Duftkerze „Wood Sage & Sea Salt“ von Joe Malone London.

Darüber hinaus wurden die Gewinner der sogenannten Publikumspreise ausgezeichnet, die über ein deutschlandweites digitales Voting von den Konsument:innen bestimmt wurden. Ausgezeichnet wurden der Damenduft „Paradoxe Virtual Flower“ (Prada) und bei den Herren „MYSLF le Parfum“ (YSL Beauté). Auch die Entscheidung über das „Beste Flakon-Design“ fällte das Publikum. Hier fiel die Wahl auf „Perfect Elixir“ von Marc Jacobs. In der Kategorie „Beste Kampagne“ hatte „La vie est belle L’Elixir Eau de Parfum“ (Lancôme) die Nase vorn. Zum besten „Creator“ wählten die Teilnehmer:innen des Votings den Frankfurter Influencer Philip Deml.

In der Kategorie „Duft Launch des Jahres 2025“ ging die Trophäe bei den Damen an „Million Gold for Her“ (Rabanne) und bei den Herren an „Eros Energy“ (Versace). Den Preis für den „Best Store“ konnte das Team der Beautyworld im Breuninger Flagship-Store in München entgegennehmen.

Zur Gala in Düsseldorf war Superstar Khloé Kardashian eigens aus den USA angereist, um den Personality Award des Deutschen Parfumpreises DUFTSTARS entgegenzunehmen. Seit Jahren prägt Kardashian als Reality-TV-Ikone, Influencerin und Unternehmerin weltweit und mit großem Erfolg wichtige Trends in Sachen Mode und Lifestyle. Zudem hat sie mit „Xo Khloé“ auch im Bereich Duft beeindruckende Maßstäbe gesetzt.

Den diesjährigen Persönlichkeitspreis erhielt der französische Parfümeur und Duftunternehmer Kilian Hennessy, Mitglied der legendären Hennessy-Dynastie. Er kreierte wegweisende Duftkollektionen wie „L’Oeuvre Noire“, „Arabian Nights“ oder „Asian Tales“ und entwickelte beispielsweise mit Blick auf ökologisch verantwortungsvollen Luxus ein Konzept für wiederbefüllbare Flakons. Die Laudatio auf Kilian Hennessy hielt Udo Heuser, Präsident der Fragrance Foundation Deutschland.

Die Entscheidungen über die Auszeichnungen in den Kernkategorien des Deutschen Parfumpreises DUFTSTARS fällten in geheimer Wahl und unter anwaltlicher Aufsicht die Mitglieder der Fragrance Foundation Deutschland. Zu deren Vertreter-Gremium gehören rund 150 Personen aus Industrie, Riechstoffherstellern, Handel und Medien.

Die Gewinner 2025

